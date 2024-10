Baby born rückt die Generation Alpha in den Fokus

Wenn über relevante Zielgruppen in der Werbung gesprochen wird, ist in der Regel von Generation X, über Y bis zur Generation Z die Rede. Eine Zielgruppe, die immer mehr in den Fokus vieler Unternehmen rückt, ist jedoch die Generation Alpha. Zu jener gehören Personen, die zwischen 2010 und 2025 auf die Welt kommen oder gekommen sind.

Sie unterscheiden sich in mehreren Hinsichten von den anderen Zielgruppen. Beispielsweise wuchs die Gen Alpha von Anfang an mit neusten Technologien und Sozialen Medien auf. Sie unterscheidet sich besonders in ihrem Medienverhalten grundlegend von den anderen Generationen. Laut einer Studie des Instituts für Generationenforschung besitzen durchschnittlich zehn Prozent der 10-Jährigen heutzutage bereits ein eigenes Smartphone.

Auch wenn ein Großteil dieser Generation noch nicht in der Lage ist, als Kunde oder Kundin ein Produkt direkt zu kaufen, ist es für Unternehmen wichtig, die Zielgruppe im Blick zu haben und je nach Branche schon früh anzusprechen. Für Marken gilt es, sich mit den Bedürfnissen der Generation Alpha auseinanderzusetzen und sich ihnen anzupassen.

Serie soll Kreativität der Generation Alpha fördern

Ein Beispiel für die erfolgreiche Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen der Generation Alpha ist die Baby born-Serie der MGA Zapf Creation GmbH auf YouTube. Die MGA Zapf Creation GmbH wurde vor über 90 Jahren gegründet und ist ist Europas führender Markenhersteller von Spiel- und Funktionspuppen sowie Zubehör. Die Erfindung der Baby born vor über 30 Jahren gehört zum größten nationalen sowie internationalen Erfolg des Unternehmens.

Die erste Staffel der Animationsserie erschien letztes Jahr im September. Nun wurde eine zweite Staffel der YouTube-Serie veröffentlicht. Beide Staffeln bestehen aus jeweils 18 Folgen, die etwa fünf Minuten dauern. Die Protagonistin der Serie ist Baby born Emma.

Jede Folge der Serie beinhaltet ein Lied, dass die Kinder zum Tanzen und Mitsingen anregen soll. „Wir legen außerdem Wert darauf die Folgen eher kurz zu halten (+/- 5 Minuten je Folge), um die volle Aufmerksamkeit der Kinder zu erhalten und den Eltern die „Portionierbarkeit“ zu erleichtern“, betont Fabian Chudziak, Head of Brand & Content bei der MGA Zapf Creation GmbH. Die Anzahl und Länge der Folgen wurde seitens des Unternehmens festgelegt, um die Kinder nicht zu überfordern. Ziel der YouTube-Serie sei es, das Einfühlungsvermögen, die Kreativität und auch die soziale Kompetenz der zuschauenden Kinder zu fördern.

Direkte Produktwerbung ist nicht zu sehen

Die Serie ist neben YouTube ebenso auf anderen relevanten Online-Plattformen wie toggolino.de von Super RTL zu sehen. „Die Bedeutung des klassischen, linearen Fernsehens nimmt kontinuierlich ab, weshalb wir bewusst ein digitales Streamingformat gewählt haben, um unsere Zielgruppe zu erreichen“, so Chudziak. Das Ziel sei hier, eine langfristige Beziehung zur Generation Alpha aufzubauen.

Trotzdem spielen auch die traditionellen Medien eine Rolle bei der Vermarktung der Produkte: „Die traditionellen Mediakanäle dienen viel mehr der Bewerbung unserer (Neu-)Produkte und sind dazu da am Anfang des Funnels, Awareness für das vielfältige Baby born-Sortiment zu schaffen“, so Chudziak.

Direkte Produktwerbung ist in der Baby born-Serie nicht zu sehen. „Natürlich ist Baby born Emma – die es auch als Puppe zu kaufen gibt – der Hauptcharakter der Baby born Animationsserie“, meint Chudziak. Allerdings würde der Fokus vielmehr auf den Alltagssituationen der Kinder, der Vermittlung von Werten und Umgangsformen und besonders auf dem Spaß beim Zuschauen liegen.

Ein Blick auf die Zahlen seit der Veröffentlichung der Serie zeigt laut Chudziak, dass die Serie ein großer Erfolg ist: „Guckt man sich die stetig wachsenden Abonnentenzahlen, Zugriffe und positiven Reaktionen auf das Format an, befinden wir uns mit der Baby born Animationsserie auf dem richtigen Weg, um die Position als Nummer 1 Spielzeug für Mädchen im Alter von 3-5 Jahren zu stärken.“