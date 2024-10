Alexander Kiock gründet Agentur Sweet Spot

Pünktlich zu seinem Geburtstag geht heute die neue Strategieberatung von Alexander Kiock, Gründer und Ex-CEO von Diffferent, an den Start. Dies wurde beim gestrigen Rheingold Kongress in Köln bekanntgegeben. Die Agentur Sweet Spot mit Sitz in Berlin und Köln ist ein Joint Venture, das die Stärken von gleich drei Partnern bündeln soll: die Strategieerfahrung von Alexander Kiock, die tiefgehenden Erkenntnisse des Rheingold Instituts und die Digitalexpertise der Berliner Agentur Gerhard.

Der Ansatz, tiefenpsychologische Erkenntnisse mit einem agilen Strategieprozess und einer konsequent digitalen Umsetzungsorientierung zu vereinen, soll laut den Gründern frischen Wind in die Welt der Strategieberatung bringen. Während andere Agenturen meist auf fakten- und performance-orientierte Strategien setzten, verfolge Sweet Spot einen kreativen und integrierten Ansatz, der auch die praktische Umsetzung von Beginn an mitdenkt, heißt es in der einer Pressemitteilung des Rheingold Institut. Die Gründer selbst bezeichnen ihr ganzheitliches Konzept als „fluide Strategieberatung“.

Leidenschaft, Prozesssicherheit und Drive

Alexander Kiock sagt: „Unser Ziel ist es, durch die Zusammensetzung unserer Projektteams die Leidenschaft der Psychologen, die Prozesssicherheit erfahrener Strategen und den Drive digitaler Umsetzer zu vereinen.“

Agilität und Schnelligkeit sollen also zum Markenzeichen der neuen Strategieberatung werden. Kiock weiter: „Wir wollten agil und schnell in den Markt starten, ohne großes Vorgeplänkel.“ Das Team, bestehend aus den vier Gründern, Johannes Mauss, CMO des Rheingold Instituts, Reinhard Neuhold und Christian Wochagg, den Inhabern und Gründern der Agentur Gerhard, und Gründer und Ex-CEO von Diffferent, Alexander Kiock, ist bereits jetzt operativ und strategisch aktiv. Zu möglichen Kunden oder deren Branchen machte die Agentur noch keine Angaben. Die Partner des Rheingold Instituts, Stephan Grünewald, Stephan Uerlings und Hans-Joachim Karopka, sind stille Beteiligte am Joint Venture und unterstützen Sweet Spot mit ihrem Fachwissen.

Der Erkenntnisgewinn für die Strategie von Sweet Spot wird auf Basis von Studien aus dem Rheingold Institut gewonnen. Johannes Mauss, CMO beim Rheingold Institut, sagt: „Meine Person wird immer sicherstellen, dass die Schnittstelle zwischen Strategie und Erkenntnisgewinnen nahtlos ist. Dies stelle ich in meiner Doppelfunktion als CMO von Rheingold und Partner bei Sweet Spot sicher.“