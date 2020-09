Fadda wird europäischer Vertriebschef von Seat

Von

Mit der Leitung des Europavertriebs übernimmt Guillermo Fadda eine neu geschaffene Position, mit deren Hilfe das Wachstum des Unternehmens in der Region weiter vorangetrieben werden soll. In seiner Funktion berichtet er an Wayne Griffiths, Vorstand für Vertrieb und Marketing des Automobilherstellers.

Fadda ist seit seinem Einstieg bei der Marke Audi in Spanien im Jahr 1995 für den Volkswagen-Konzern tätig. 2002 wurde er zum Audi-Marketingleiter in Spanien ernannt und hatte diese Position bis 2006 inne. Anschließend verantwortete er bis 2009 den Marketingbereich von Audi Italien und kehrte 2009 in der Tätigkeit als Vertriebsleiter zu Audi Spanien zurück. 2013 wurde Fadda schließlich Managing Director für den spanischen Markt von Audi.

2018 wurde Fadda schließlich zum Vorstand für Vertrieb und Marketing der Volkswagen Group Argentina ernannt und verantwortete in dieser Funktion den Vertriebsbereich, zu dem Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles, Audi, Ducati und die Traton Group gehören.

absatzwirtschaft+

Sie wollen weitere relevante Informationen und spannende Hintergründe für Ihre tägliche Arbeit im Marketing? Dann abonnieren Sie jetzt hier unseren kostenfreien Newsletter.