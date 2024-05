Empfehlungen Johanna Pfeiffer (Disney)

Gefallene Helden

Durch Zufall im Kino in „Girl You Know It`s True“ gelandet, war ich überrascht, was für ein unterhaltsamer, informativer und bewegender Film mich erwartete. Der größte Skandal der Popmusik-Geschichte um die betrügerischen Auftritte von Milli Vanilli war ein Teil meiner Jugend, und dennoch beleuchtet der Film Aspekte, die bisher weniger in der Öffentlichkeit bekannt waren. Ein toller deutscher Film, der den gefallenen Helden ein Stück Würde zurückgibt.

Plädoyer für die Stille

Ein Thema, das mir eine Herzensangelegenheit ist: Bis zu 50 Prozent aller Menschen sind introvertiert, und dennoch ist unsere heutige (Berufs-)welt hauptsächlich auf die Stärken der Extrovertierten ausgelegt. Susan Cain beschreibt in ihrem Buch „Quiet – The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking“ anhand vieler Berichte von introvertierten Menschen, gepaart mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie sich Introvertierte in dieser Welt zurechtfinden können und welche Potenziale der Gesellschaft verloren gehen, wenn sie nicht gehört werden. In einer von Social Media geprägten Welt, ist das Buch ein Plädoyer für die Stille. Es ist auch ein Aufruf, die sich ergänzenden Stärken von Extrovertierten und Introvertierten gleichermaßen anzuerkennen und zu nutzen. Eine Inspiration für alle Introvertierten und eine wichtige Empfehlung für alle Extrovertierten da draußen.

Wichtige Werbung

“Gegen Hass im Netz” von der Deutschen Telekom ist eine zu Recht vielfach prämierte Kampagne mit unglaublich bewegenden Spots. Die Telekom hat sich damit einem der wichtigsten gesellschaftlichen Themen unserer Zeit angenommen. Für mich eine der besten Kampagnen seit langem, die mich als Mensch berührt und aus beruflicher Sicht vollkommen überzeugt.

Mindset verändern

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Frage nach dem „warum ein Mensch etwas tut“ die beste Erklärung dafür ist, „wie er etwas tut“. Dies gilt für den privaten, aber vor allem auch für den beruflichen Bereich. In diesem Zusammenhang bin ich auf den Podcast “Moving Mindsets“ von Wolfgang Jenewein gestoßen, in dem er sich unter anderem dieser Frage nähert. Ein kurzweiliger Podcast mit spannenden Gesprächspartnern aus Wirtschaft und Sport.