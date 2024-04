Empfehlungen von Manfred Meindl (Vaude)

Fesselndes Gedankenexperiment

Nicht die USA, sondern die Sowjetunion gewinnen den Wettlauf zum Mond! Die Serie “For all Mankind” auf Apple TV+ entführt uns in eine alternative Vergangenheit und Zukunft. Sie ist ein fesselndes Gedankenexperiment, das zeigt, wie andere Entscheidungen unsere Welt und die Raumfahrt verändert hätten. Für mich jedes Mal eine großartige Mischung aus Unterhaltung und Tiefgang, die dazu ermutigt, über die Grenzen des Möglichen hinauszugehen. Realistisch dargestellt, regt es auch zum Nachdenken darüber an, wie Geschichte geschrieben wird und welche Zukunft wir gestalten können. Hätte-hätte-Fahrradkette auf einem ganz neuen Niveau.

Geschichte spannend erzählt

Ein Blick in die Vergangenheit hilft mir immer wieder, aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen besser einordnen zu können. History Podcasts sind für mich ideale Einblicke in verdaubaren Einheiten. Einfach ideal für meine langen Läufe. Der Podcast His2Go ist dabei eine perfekte Mischung aus Tiefgang und Unterhaltung und zeigt, dass Geschichte wirklich spannend sein kann. Ein Muss für alle, die beim Sport nicht Taylor Swift hören wollen.

Über die Zukunft des Planeten

Vom Schmetterling zum Schwarm – ich bin ein Fan von Frank Schätzing. In seinem Buch “Was, wenn wir einfach die Welt retten?“ kombiniert er für mich meisterhaft Wissenschaft, Fakten und seinen typischen Thrillerstil, um uns eine Welt zu zeigen, in der wir sowohl Täter als auch Opfer des Klimawandels sind. Er regt nicht nur zum Nachdenken an, sondern motiviert auch zum Handeln, indem er zeigt, wie jeder Einzelne von uns etwas bewirken kann. Ich konnte das Buch nicht aus der Hand legen. Eine informative und unterhaltsame Lektüre für alle, die sich für Nachhaltigkeit und die Zukunft unseres Planeten interessieren.

Emotionales Storytelling

Kein Homo Sapiens, sondern „Erzählende Affen“, da musste ich schmunzeln. Das Buch von Samira El Ouassil und Friedemann Karig zeigt die Kraft und auch die Macht von Geschichten beziehungsweise universellen Narrativen und deren Einfluss auf unsere Gesellschaft und uns selbst. Für mich eine unverzichtbare Ressource für jeden im Marketing, der verstehen will, wie man durch gutes Storytelling echte emotionale Bindungen aufbaut. Und für Cineasten spannend zu lesen, warum wir bei Frodos Heldenreise zum Mount Doom einfach mitfiebern mussten.

Langfristig erfolgreich bleiben

Wirtschaft ist kein endliches Spiel wie Fußball, sondern ein unendliches Spiel wie das Leben selbst. Hierbei geht es nicht darum, Erster zu sein oder eine Rangliste anzuführen, sondern die Rahmenbedingungen im eigenen Umfeld so zu gestalten, dass man in diesem Spiel langfristig erfolgreich bleiben kann. Dies ist nur einer der interessanten Gedanken aus dem Hörbuch “Das unendliche Spiel” von Simon Sinek, der mir neue Anhaltspunkte für mein Führungsverständnis gegeben hat.