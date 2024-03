Empfehlungen von Philippa Koenig (Manti Manti)

In andere Welten ausbrechen

Das Buch „Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht“ bietet tiefe Einblicke in den Kopf der Tennisspielerin Andrea Petcović und hat mich inspiriert. Das Leben als Leistungssportlerin, das ständige Straucheln inmitten von harter, disziplinierter Arbeit und der Hoffnung auf einen großen Titel erinnert mich ans Gründen. Man startet ohne große Mittel und wird rein vom Glauben an die eigene Mission getragen. Neben ihrem unbändigen Willen und der unzerreißbaren Bindung zum Sport betont Petković auch immer wieder, wie wichtig es ist, in andere Welten auszubrechen – ein schöner Reminder für alle Workaholics unter uns.

Energetische Verbindungen

Grönemeyer-Konzerte sind für mich nicht einfach Konzerte, sondern ganz besondere Erlebnisse. Sie schaffen ein kollektives Gefühl von Optimismus und Zusammenhalt. Das tut so richtig gut angesichts der Unsicherheit, Spaltung und Zukunftsangst, die viele aktuell spüren. Denn diese positive energetische Verbindung mit Zigtausenden anderen Besuchern hallt noch weit über den Abend hinaus nach. Diesen Sommer stehen die nächsten Konzerte an und dann heißt es wieder: Alles wird gut.

Herbert Grönemeyers Album „Mensch“ von 2002 ist eines der meist verkauften Alben Deutschlands. (© Imago)

Wohlfühl-Werbung

Der Werbespot „Drink Naked“ ist völlig zu Recht ein großer medialer Erfolg für die Marke BRLO und ihr alkoholfreies Bier. Denn er nimmt die klassische Werbung und die Inszenierung von Modelkörpern auf eine angenehme, humorvolle Art auf die Schippe und feiert eine zeitgemäße (für die Werbewelt eher neue) Message: Du kannst dich wohlfühlen und sexy sein, auch wenn dein Körper nicht den gängigen Schönheitsidealen entspricht. Und dieses Selbstbewusstsein des immer nackter werdenden Protagonisten steckt doch an, oder?

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren „I love myself More (This Body)“ heißt der Song, den California Music extra für die Calvin-Klein-Parodie kreiert hat. (© YouTube: BRLO Berlin)

Für kleine und große Kinder

Mira & das fliegende Haus ist eine schöne Themenwelt für kleine und große Kinder mit Podcast, Hörspielen, Büchern und Musik: Mira erlebt mit ihrem sprechenden Kater und einem Mäuse-Rapper Abenteuer, bei denen es um Gefühle, Selbstliebe, Nachhaltigkeit und Achtsamkeit geht. Die Kernmessage: Du bist gut so, wie du bist.