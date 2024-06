Eine Marke erfindet die Emotionalität des Waschens neu 

Auf dem Marken-Award-Event vergangene Woche haben Marketingverantwortliche dem Publikum ihre Best Cases vorgestellt. Fünf von ihnen teilen ihre Insights auch in unserer Gastbeitragsserie. Heute: Simone Gudlick von Henkel.

Sind Sie bereit, das Beste zu geben? Jeden Tag? Für Ihre Liebsten? Für Menschen, die Ihnen wichtig sind? Persil ist es auf jeden Fall. Dieses Versprechen verkörpert das, was Persil als Marke auszeichnet: sich neu erfinden, alles geben, um das Beste zu erreichen.

Die Marke Persil hat sich stets an den Bedürfnissen unserer Kund*innen orientiert und dabei den Anspruch höchster Qualität und Zuverlässigkeit nie aus den Augen verloren. Jetzt läuten wir mit dem Traditionswaschmittel, übrigens das erste selbsttätige Waschmittel der Welt, eine neue Ära ein. Dabei geht es um mehr als eine Marketingkampagne. Es geht um ein neues Selbstverständnis der Marke mit ihrer 117-jährigen Geschichte. Wie entwickelt man so eine ikonische Marke weiter – stellt sie auf eine neue Plattform?

Im Mittelpunkt stehen die Menschen, die unsere Marke täglich nutzen. Zu ihnen möchten wir eine emotionale Bindung schaffen, die über Funktionen und Vorteile der Produkte hinausgeht. Dafür steht die neue globale Persil-Markenkampagne „Weil du immer dein Bestes gibst“. Sie thematisiert die zwischenmenschliche, emotionale Bindung unserer Konsumentinnen und Konsumenten. Denn beim Waschen geht es auch darum, zugewandt zu sein und sich um andere zu kümmern.

Drei Spots für unterschiedliche Zielgruppen

Das Kernstück der Kampagne sind drei Spots – authentische Geschichten von Menschen, die in verschiedenen Alltagssituationen Emotionen erleben. Dabei sprechen die drei Spots in ihrer Erzählweise unterschiedliche Konsumentengruppen an: junge Eltern, DINKS (Double Income No Kids), aber auch Menschen, die oft als ehrenamtliche Helfer im Hintergrund stehen, wie in einem der Spots, der den Zeugwart einer Kinderfußballmannschaft zeigt.

Persil präsentiert sich nicht nur als Waschmittel, sondern als unverzichtbarer Begleiter im Alltag der Menschen. Es steht als Symbol für Sauberkeit, Frische und Zuverlässigkeit und zeigt, dass Waschen mehr ist als eine Haushaltspflicht. Persil gibt das gute Gefühl, sich beim Waschen auf das Produkt verlassen und auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren zu können.

Mit dieser emotionalen Ausrichtung unterstreichen wir den klaren Kern der Marke: höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Dabei gilt für uns: Persil bleibt Persil, gerade weil Persil nie Persil bleibt, sich stetig weiterentwickelt und innovativ ist.

Nationalspielerin Giulia Gwinn als Markenbotschafterin

Was aber hat nun Giulia Gwinn mit dem Waschen zu tun? Persil ist auch in diesem Jahr Partner des Deutschen Fußballbundes und „Das Waschmittel der Nationalmannschaft“. Dabei legen wir in diesem Sommer natürlich ein besonderes Augenmerk auf das bevorstehende Sportereignis, die UEFA Euro 2024. Fußball ist Leidenschaft und ein solches internationales Turnier eine Gelegenheit, Gemeinschaft zu erleben und Emotionen zu teilen.

Daher haben wir unsere neue Kampagne auch mit dem Thema Fußball verknüpft, denn im Sport geben nicht nur die Spielerinnen und Spieler immer ihr Bestes. Neben unserer Nationalmannschaft sind unzählige Aktive in den Vereinen eingebunden, etwa Trainer*innen, Zeugwarte, Schiedsrichter*innen und viele mehr. Wir erzählen die besondere Geschichte einer echten Profi-Fußballspielerin und der Menschen, die sie auf ihrem Weg an die Spitze begleitet und unterstützt haben.

Ich freue mich sehr, dass wir Giulia Gwinn, Spielerin bei FC Bayern München und der deutschen Frauen Fußball-Nationalmannschaft, für Persil gewinnen konnten. Sie ist eine herausragende Sportlerin mit einer inspirierenden Geschichte. Ihre Leidenschaft für Sport und ihre Werte entsprechen genau dem, wofür Persil steht, und deshalb ist sie die perfekte Persönlichkeit an unserer Seite.

Giulia Gwinn hat mit uns ihren Heimatverein am Bodensee besucht und dort Menschen wiedergetroffen, die sie auf ihrem Weg gefördert haben. Davon wird sie in der Persil-Kampagne in den kommenden Wochen erzählen. Wir werden Giulia auch live erleben, denn sie ist Teil der Persil-Truck-Tour 2024 und begleitet uns bei einem Public-Viewing-Event am 23.6. in Recklinghausen. So wird sie Teil unserer Kampagne „Weil du immer dein Bestes gibst“, denn auch für Giulia gibt es Menschen, die stets hinter ihr standen und stehen. Und Menschen, die ihre Trikots gewaschen haben! Wir freuen uns auf die sehr persönlichen Einblicke in ihr Leben und darauf, mit ihr einzigartige Events zu gestalten, die genau diese Emotionen vermitteln.

Die Kampagne mit Giulia Gwinn ist Anfang Juni auf den gängigen Social-Media-Kanälen gestartet.