Tipps von Mirco Hecker (TikTok)

Mit Kinderaugen sehen

Mit meinen beiden Töchtern (acht und elf) habe ich eher zufällig „Einfach Nina“ geschaut. Der Film handelt von der achtjährigen Nina, die als Niklas geboren wurde und dann als Mädchen lebt. Ihre Eltern und ihr älterer Bruder kommen mit Ninas Neuigkeit nicht so leicht klar. Das Inspirierende an dem Film war nicht nur die Handlung selbst, sondern vor allem auch die Reaktionen, die er bei meinen Töchtern hervorrief. Für sie war der Wunsch von Niklas, als Nina leben zu wollen, vollkommen nachvollziehbar: „Er fühlt sich doch wie ein Mädchen, dann soll sie auch so leben!“ Aufgeregt hingegen haben sich die beiden über den Vater, der „seinen Sohn“ mit Liegestützen und Sport von seiner „fixen Idee“ abbringen will. Vieles könnte so einfach sein – wenn wir wieder mehr wie Kinder denken würden.

Rockstar-Leben

Ein Punk aus Washington schmeißt die Schule und steigt als Schlagzeuger zuerst bei Scream und dann bei Nirvana ein, die dann das Album „Nevermind“ veröffentlichen. Der Rest ist bekannt und Dave Grohl ist mit den Foo Fighters noch heute auf Tour. Das Faszinierende an „Der Storyteller“, der Biografie des Rockstars, ist die Formel für seinen Erfolg: Mixt du absolute Hingabe (Grohl hat sich das Schlagzeugspielen selber beigebracht, auf Sofakissen!) mit gesundem Selbstvertrauen (nach dem Tod von Kurt Cobain hat er das erste Foo-Fighters-Album fast komplett alleine eingespielt) und einer ordentlichen Portion Verrücktheit (als er sich bei einem Konzert ein Bein bricht, spielt Grohl einfach im Sitzen weiter), steht dir die ganze Welt offen.

Shirin David zuhören

Mit Shirin David konnte ich bis vor kurzem nix anfangen. Nicht mit ihrer Musik und für ihren YouTube-Kanal war ich schon beim Launch zu alt. Seitdem ich aber Philipp Westermeyers OMR-Podcast mit ihr gehört habe, bin ich schwer beeindruckt. Die Professionalität und Durchdachtheit, mit der sie die Dinge und ihr Business angeht, suchen ihresgleichen. Das Gespräch ist ein „Mini-MBA“ in Marketing und Social Media. Absolute Hörempfehlung.

Fit im Alter

Eine der größten Fitness-Creatorinnen auf TikTok ist 83 alt und heißt @erikarischko. Die agile Frau ist eine Inspiration für alle, die fit ins Alter kommen und fit im Alter sein wollen. Erika Rischko macht manch jungem Creator auf der Plattform was vor. Drei Minuten Planks? Kein Problem.