Diese Marken haben die höchste Kundenzufriedenheit

YouGov und das SZ Institut haben wieder die Marken mit der höchsten Kundenzufriedenheit in Deutschland gekürt. Eine Online-Apotheke verteidigt ihren Spitzenplatz – zum dritten Mal in Folge.

In einem zunehmend gesättigten Marktumfeld wird Kundenzufriedenheit zum zentralen Wettbewerbsfaktor. Wer Verbraucherinnen und Verbraucher langfristig überzeugt, schafft Vertrauen – und stärkt die eigene Marke nachhaltig. Welche Unternehmen in Deutschland dabei besonders erfolgreich sind, zeigt das aktuelle Kundenzufriedenheits-Ranking 2025, das YouGov in Zusammenarbeit mit dem SZ Institut der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht hat.

An der Spitze steht erneut die Online-Apotheke medikamente-per-klick, die mit einem Score von 92,1 Punkten zum dritten Mal in Folge Platz eins belegt. Grundlage der Auswertung sind über 950.000 Online-Interviews, diese führten YouGov und das SZ Institut im Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis 31. Januar 2025. Sie bewerteten, ob Konsument*innen sich als zufriedene oder unzufriedene Kund*innen einer Marke verstehen.

„Der geringe Rückgang von -0,2 Punkten gegenüber dem Vorjahreswert ist vernachlässigbar“, sagt Felix Leiendecker, Head of Data Products bei YouGov DACH. „Auf diesem Niveau kann das als Erfolg gewertet werden.“ Die Einführung des E-Rezepts eröffnete der Versandapotheke zusätzliche Potenziale im Kundendialog.

Top 10 im Kundenzufriedenheits-Ranking 2025:

Rang Marke Score 1 medikamente-per-klick 92,1 2 Lavazza 90,9 3 25hours 90,7 4 Toyota 90,4 5 Frosch 90,3 6 Globetrotter 90,1 7 trivago 90,0 8 TeeGschwendner 89,9 9 Baileys 89,8 10 Weleda 89,6 Quelle: YouGov Deutschland

Neben der Spitzenreiterin konnten sich mehrere Marken neu in den Top 10 positionieren. Lavazza verbessert sich von Rang zehn auf zwei und bestätigt damit den Trend zu hochwertigen Konsumgütern. 25hours, Toyota, Frosch, Globetrotter und trivago sind neu in der Bestenliste vertreten. TeeGschwendner kehrt nach einem Jahr Abstinenz zurück, Baileys und Weleda feiern ihre Premiere.

Das Kundenzufriedenheit-Ranking 2025 zeigt erneut die Stärke von Marken des täglichen Gebrauchs. Unternehmen aus den Bereichen FMCG (Fast Moving Consumer Goods), Tourismus und Einzelhandel schneiden besonders gut ab – unter anderem, weil sie in hoher Frequenz mit Konsument*innen interagieren. Marken wie Lavazza, Frosch oder trivago profitieren dabei von einem konsistent positiven Markenerlebnis.

Zur Methodik

Das Ranking berücksichtigt nur Marken, die während des Erhebungszeitraums an mindestens 200 Tagen aktiv getrackt wurden und mindestens 100 beurteilende Kund*innen aufweisen konnten. Die Ergebnisse beruhen auf dem YouGov BrandIndex, der neben der Kundenzufriedenheit auch weitere Dimensionen wie Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis und Weiterempfehlungsbereitschaft misst – für dieses Ranking wertete YouGov jedoch ausschließlich die Kundenzufriedenheit aus.

Der sogenannte Score-Wert ergibt sich aus dem Saldo zwischen positiven und negativen Rückmeldungen und kann zwischen -100 und +100 liegen.