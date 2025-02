Diese Fashion- und Beauty-Marken dominieren das Influencer-Marketing

Das Influencer Marketing hat sich längst als einer der wichtigsten Kanäle für Marken etabliert, um ihre Zielgruppen zu erreichen. Gerade in den Branchen Fashion und Beauty setzen Unternehmen verstärkt auf Social Media, um Reichweite, Engagement und letztlich Umsatz zu steigern. Plattformen wie Instagram und TikTok sind dabei für viele Marken unverzichtbar.

Eine aktuelle Analyse von Kolsquare, einer Plattform für Influencer-Marketing-Analysen, liefert jetzt neue Einblicke. Die Untersuchung basiert auf dem Earned Media Value (EMV), einer Kennzahl, die den geschätzten Wert von unbezahlten Erwähnungen einer Marke in sozialen Medien misst. Er wird berechnet, indem das gesamte Engagement (Likes, Kommentare, Shares) für markenbezogene Inhalte erfasst und mit einem geschätzten Wert pro Interaktion multipliziert wird.

Influencer Marketing in Deutschland: Wer dominiert die sozialen Medien?

Die Datenanalyse von Kolsquare basiert nicht ausschließlich auf Influencern, mit denen die Plattform direkt zusammenarbeitet. Stattdessen wertet Kolsquare eine breite Datenbasis aus, die sich aus Millionen von Social-Media-Postings speist.

Analyse von über 191.000 Influencer-Profilen in Europa mit mindestens 5000 Followern

Erfassung von 502.729 Inhalten auf TikTok und Millionen von Beiträgen auf Instagram im Zeitraum Januar bis Dezember 2024

Messung des Earned Media Value (EMV), der auf Engagement-Metriken wie Likes, Kommentare und Shares basiert

Berücksichtigung von Anzahl der Influencer (KOLs), die über eine Marke posten, sowie Engagement-Raten

Das Ranking zeigt also nicht nur, welche Marken am häufigsten in Social Media erwähnt wurden, sondern auch, wie erfolgreich diese Erwähnungen in Bezug auf Engagement und Sichtbarkeit waren. Wer sind die führenden Marken?

Beauty-Brands auf Instagram: Die Top 25 Marken

Rang Marke EMV (€) Inhalte gesamt Engagement-Rate (%) 1 L’Oréal Paris 51.552.889 32.664 3,8% 2 DM-Drogerie 24.444.375 17.658 4,1% 3 Garnier 17.676.488 14.873 3,7% 4 Charlotte Tilbury 16.106.599 5309 5,1% 5 Maybelline 14.794.661 5894 4,1% 6 Douglas Cosmetics 11.865.377 11.847 4,4% 7 La Roche-Posay 10.571.461 2639 6,8% 8 Benefit Cosmetics 10.003.524 3346 4,8% 9 Dior Beauty 9.768.606 4127 6,8% 10 Nyx Cosmetics 9.569.887 6080 5,0% 11 DM-Drogerie Beauty 8.678.156 2526 3,5% 12 Asam Beauty 8.503.979 14.211 2,9% 13 Henkel Group 8.375.973 4177 3,9% 14 YSL Beauty 7.580.271 4093 3,6% 15 CAIA Cosmetics 6.054.474 4890 4,6% 16 Anastasia Beverly Hills 5.963.127 2251 6,9% 17 Rosental Organics 5.891.945 11.442 3,8% 18 Ghd 5.865.407 5568 3,6% 19 Wella 5.458.062 3986 3,1% 20 Lancôme 5.347.189 4591 3,3% 21 DM-Drogerie Balea 5.253.449 2335 3,9% 22 Essie 5.192.499 1953 3,4% 23 Dove 5.125.864 1545 3,9% 24 Mac Cosmetics 5.004.194 4310 3,7% 25 L’Oréal Professionnel 4.935.719 1602 4,0%

Beauty-Brands auf TikTok: Die Top 25 Marken

Rang Marke EMV (€) Inhalte gesamt Engagement-Rate (%) 1 L’Oréal Paris 35.784.727 1195 3,9% 2 Maybelline 19.787.281 917 5,5% 3 La Roche-Posay 13.350.425 273 4,3% 4 DM-Drogerie 13.244.011 2133 13,9% 5 Nyx Cosmetics 11.840.785 787 6,3% 6 Nivea 7.844.066 296 4,6% 7 Essence Cosmetics 7.283.777 1225 13,6% 8 Lancôme 7.249.135 331 6,8% 9 Vichy 7.140.318 79 3,2% 10 Douglas Cosmetics 7.016.512 941 11,8% 11 CeraVe 6.596.859 99 5,4% 12 Kiehl’s 5.862.753 166 3,8% 13 Clinique 5.836.237 177 5,1% 14 L’Oréal Professionnel 5.652.195 101 5,9% 15 Dove 4.920.790 96 5,9% 16 Armani Beauty 4.418.724 186 3,3% 17 Catrice Cosmetics 4.015.743 848 7,7% 18 Redken 3.656.096 100 7,8% 19 Charlotte Tilbury 3.302.149 768 4,8% 20 Biotherm 3.288.359 144 3,4% 21 YSL Beauty 3.239.645 338 2,5% 22 e.l.f. Cosmetics 2.814.238 603 5,8% 23 BILOU 2.810.575 57 13,52% 24 Dr. Jart+ 2.660.342 27 2,8% 25 Huda Beauty 2.542.644 685 5,6%

Fashion-Brands auf Instagram: Die Top 25 Marken

Rang Marke EMV (€) Inhalte gesamt Engagement-Rate (%) 1 OACE 40.207.354 21.145 5,8% 2 H&M 26.121.607 21.521 4,7% 3 Zara 17.696.483 13.721 5,3% 4 Shein 16.330.496 12.086 4,9% 5 Shein Official 14.911.614 10.659 4,7% 6 Adidas Football 14.658.779 1115 13,4% 7 Nike 13.786.267 5302 7,1% 8 Smilodox 10.511.935 8655 3,0% 9 Adidas 9.928.422 7012 5,5% 10 Trendyol 9.250.076 28.419 4,4% 11 Adidas Originals 8.672.621 4989 7,4% 12 DFYNE 7.917.085 384 5,5% 13 NA-KD 7.904.592 7998 4,9% 14 Les Lunes 7.532.013 22.483 1,4% 15 New Yorker 7.378.606 2531 6,7% 16 Zalando 7.289.715 8579 5,0% 17 Gymshark 7.069.225 3335 10,5% 18 Christian Dior Couture 6.122.477 3333 6,6% 19 Snocks 6.079.794 11.362 4,5% 20 Hunkemöller 5.996.410 2764 5,2% 21 Kapten & Son 5.728.046 8775 3,6% 22 Oceansapart 5.700.596 6303 5,9% 23 Gucci 4.970.425 1073 5,3% 24 Versace 4.768.943 3780 6,1% 25 Bershka 4.377.952 3690 7,6%

Fashion-Brands auf TikTok: Die Top 25 Marken

Rang Marke EMV (€) Inhalte gesamt Engagement-Rate (%) 1 H&M 13.874.299 534 10,6% 2 Shein 13.126.647 3414 3,7% 3 Bershka 7.309.978 785 12,0% 4 Teveo 6.799.225 2588 2,6% 5 Aelfric Eden 6.773.879 145 6,6% 6 Zalando 6.225.504 543 5,3% 7 Vicinity 5.747.425 305 17,6% 8 New Yorker 5.731.571 457 31,5% 9 Nike 4.889.436 247 5,1% 10 Halara 4.880.744 1310 1,0% 11 Pull&Bear 4.586.599 476 10,3% 12 Saint Laurent 4.389.068 33 135,6% 13 Adidas 4.297.919 358 9,5% 14 Deichmann 3.730.705 248 7,0% 15 Smilodox 3.169.092 2013 2,5% 16 Christian Louboutin 2.753.698 3 1372,2% 17 Pandora 2.193.251 135 35,3% 18 About You 1.392.696 199 3,8% 19 Cider 1.346.089 238 3,0% 20 Rabanne 1.341.074 87 3,5% 21 Crocs 1.333.029 87 2,8% 22 Bijou Brigitte 1.308.958 74 2,5% 23 Gina Tricot 1.288.782 356 6,8% 24 Jean Paul Gaultier 1.288.069 28 4,9% 25 Zara 1.263.214 331 11,7%

Influencer Marketing als Schlüsselstrategie für Marken

Die Analyse von Kolsquare zeigt, dass Influencer-Marketing im Fashion- und Beauty-Sektor eine zentrale Rolle bei der Steigerung von Reichweite, Engagement und Markenwert spielt. Während etablierte Marken wie L’Oréal Paris, H&M und Shein ihre Präsenz durch gezielte Kooperationen mit Influencern weiter ausbauen, gelingt es auch spezialisierten oder aufstrebenden Marken wie OACE oder Vicinity, mit einer aktiven Community große Erfolge zu erzielen. Auffällig ist dabei, dass nicht allein die Anzahl der Beiträge, sondern auch das Engagement, also die Qualität der Interaktionen, über den Erfolg mitentscheidet.

TikTok hat sich als Plattform für hohes Engagement und virale Trends etabliert, während Instagram weiterhin als bevorzugte Wahl für langfristige, strategische Influencer-Kooperationen gilt. Unternehmen, die sich frühzeitig an diesen Wandel anpassen und ihre Social-Media-Strategien entsprechend optimieren, haben die besten Chancen, sich in der digitalen Markenlandschaft nachhaltig durchzusetzen.