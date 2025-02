Social Media: TikTok dominiert bei Dauer, YouTube bei Werbereichweite

Die Digitalagentur We Are Social hat ihren Digital Report 2025 veröffentlicht. Die Ergebnisse geben einen Eindruck vom Social-Media-Nutzungsverhalten in Deutschland und darüber hinaus.

65,5 Millionen Deutsche nutzen laut dem Digital Report 2025 von We Are Social regelmäßig soziale Netzwerke, das sind 78 Prozent der Bevölkerung. Im Schnitt verbringen sie dort eine Stunde und 41 Minuten pro Tag – zwei Minuten mehr als im Vorjahr. Im globalen Vergleich ist das jedoch wenig: Weltweit sind es täglich zwei Stunden und 21 Minuten. Die drei meistgenutzten Netzwerke in Deutschland gehören weiterhin zu Meta: WhatsApp führt und Instagram hat Facebook von Platz 2 verdrängt.

TikTok liegt bei den reinen Nutzerzahlen auf Platz vier, dominiert aber bei der Verweildauer. Die chinesische Plattform bleibt in Deutschland das stärkste soziale Netzwerk bei den Jüngeren und das Netzwerk, bei dem User mit Abstand am längsten verweilen – knapp 35 Stunden pro Monat.

YouTube dominiert die Werbereichweite – LinkedIn legt zu

Bei der Reichweite für Werbung bleibt YouTube unangefochten an der Spitze: 65,6 Millionen Menschen in Deutschland (83 Prozent der Internetnutzerinnen und -nutzer) können dort über Anzeigen erreicht werden. Instagram hat Facebook überholt (31,3 Millionen vs. 24,5 Millionen), während Pinterest (22,6 Millionen), TikTok (21,8 Millionen), Snapchat (21,7 Millionen) und X (21,6 Millionen) nah beieinanderliegen. LinkedIn wächst besonders stark: Die Plattform erreicht mittlerweile 21 Millionen Menschen in Deutschland und rückt weltweit in die Top 5 der sozialen Netzwerke auf.

KI und neue Plattformen auf dem Vormarsch

Künstliche Intelligenz verändert das digitale Nutzungsverhalten: chatgpt.com gehört bereits zu den 20 meistbesuchten Webseiten in Deutschland. Die KI-App war 2024 die meist geladene App – noch vor Metas Kurznachrichtendienst Threads und der Shopping-App von Temu. Während in Deutschland die Zahl der Social-Media-Nutzerinnen und -Nutzer weitgehend stagniert, steigt sie weltweit weiter an. Besonders großes Wachstumspotenzial gibt es in Indien, Pakistan, China und Nigeria, wo immer noch 1,28 Milliarden Menschen ohne Internetzugang leben.

Der Digital Report 2025 zeigt einmal mehr: Die Social-Media-Welt ist in Bewegung. Während TikTok die Nutzungsdauer dominiert und YouTube die Werbereichweite, rücken Plattformen wie LinkedIn immer stärker in den Fokus. Wer in der digitalen Welt sichtbar bleiben will, muss sich kontinuierlich anpassen.