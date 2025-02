Burger King bringt neue Desserts im Baklava-Style auf den Markt

Burger King Deutschland erweitert sein Dessertangebot und setzt dabei auf orientalisch inspirierte Süßspeisen. In Kooperation mit Sally Özcan, Deutschlands bekanntester Back-Influencerin, präsentiert die Schnellrestaurant-Kette drei neue Dessertvarianten im Baklava-Style.

Credit: Burger King

Ab dem 25. Februar sind der King Fusion, der King Shake in den Sorten Schoko und Vanille sowie Churros mit einer Pistaziennote und knusprigen Akzenten für begrenzte Zeit in teilnehmenden Filialen erhältlich. Ziel der neuen Kreationen sei es, die Vielfalt des Dessertangebots zu erweitern und Kundinnen und Kunden mit neuen Geschmackserlebnissen zu begeistern, so Yvonne von Eyb, CMO von Burger King Deutschland.

Die Zusammenarbeit mit Sally Özcan, die mit ihrem YouTube-Kanal „SallysWelt“ Millionen von Fans erreicht, soll das Interesse an den neuen Desserts steigern. „Als jemand, der Baklava liebt, machen mir die neuen Desserts im Baklava-Style einfach Spaß! Die Kombinationen sind etwas ganz Besonderes und richtig lecker – also perfekt für alle Baklover“, wird Özcan in einer Pressemitteilung zitiert. Mit der Einführung der neuen Süßspeisen will die Restaurantkette auf innovative Produktideen und Kollaborationen mit bekannten Persönlichkeiten setzen.