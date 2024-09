Burger King gewinnt Preis für Nachhaltigkeitsmarketing

Bereits zum fünften Mal wurden nachhaltige Kampagnen mit dem Marketing for Future Award ausgezeichnet. Die Gewinner haben nach wissenschaftlichen Kriterien und mit Kreativität überzeugt.

Pflanzliche Burger-Pattys, die weniger kosten als die Fleisch-Variante: Mit dieser „Plant-based Revolution“ sichert sich Burger King Deutschland die goldene Kat’se Bullshit beim Marketing For Future Award 2024. Bereits zum fünften Mal wurden dabei nachhaltige Kampagnen ausgezeichnet. Ausrichter des Wettbewerbs ist die Nachhaltigkeits- und Marketingberatung BAM! Bock auf Morgen.



Aus insgesamt 60 Einreichungen kürte die Jury acht weitere Cases mit Silber und Bronze. Die Gewinner-Arbeiten überzeugten dabei in doppelter Hinsicht: Sie waren nicht nur wissenschaftlich und in ihrer Wirksamkeit belastbar, sie waren auch kommunikativ und kreativ besonders.



Das sind die Preisträger:

Gold

Burger King Deutschland: Die Plant-based Revolution (Sustainable Immigrants)

Silber

Traceless Materials: Don’t call it plastic. It’s traceless (Sustainable Natives)

The Nu Company: Nucao – Papierverpackt (Sustainable Natives)

The Changency & Crowd Impact: Ticket to ride (Sustainable Science Communicators)

Fabian Grischkat: Fabian Grischkat x Greenpeace (Sustainable Creators)

Wildplastic x Goldeimer: Die erste Klopapierverpackung, die die Welt aufräumt (Sustainable Alliances)

Bronze

Yellow Strom: Mit guter Energie vom Teil des Problems zum Teil der Lösung (Sustainable Immigrants)

Tomorrow Bank: Tomorrow gegen Rechts (Sustainable Natives)

Fritz-Kola: (Ab)Stimmung: Der demokratische Nachhaltigkeitsbericht (Sustainable Natives)

Die feierliche Preisverleihung fand am Mittwochabend im Rahmen des „BAM! Bock auf Morgen Festivals“ in Berlin statt. Das Festival fand 2024 zum zweiten Mal statt und bot den 500 Besucher*innen an zwei Tagen ein umfangreiches Programm rund um Themen wie nachhaltiges Marketing und Storytelling, Kreislaufwirtschaft und grüne Geschäftsmodelle.