Valensina-Marketingchef: „Unsere Maxime ist: Einfach mal machen“ 

Herr Mettelsiefen, bitte fassen Sie Ihre ersten 99 Tage in Ihrer neuen Position bei Valensina in einem Satz zusammen.

Meine ersten 99 Tage als Bereichsleiter Vertrieb und Marketing bei Valensina waren geprägt von anpackendem Engagement und inspirierender strategischer Zusammenarbeit in einem tollen Team, um die Zielsetzungen und Maßnahmen für 2025 festzuzurren – und es war sehr intensiv.

Was zeichnet das Unternehmen Valensina aus?

Als Valensina Gruppe zählen wir zu den führenden Fruchtsaftunternehmen Deutschlands. Unsere größte Stärke liegt in der diversifizierten Fruchtsaft-, Abfüll- und Verpackungskompetenz. Das ist mir in meiner neuen Position noch einmal klarer geworden. Auf diese Kompetenzen, vor allem das in Deutschland einzigartige Know-how in Abfüll- und Verpackungstechnik, können wir in den Jahresgesprächen mit unseren Geschäftspartnern aufsetzen und zusammen neue, innovative Getränke entwickeln. Auch die Listungsgespräche mit dem Handel, die unsere Aktivitäten und Sortimentserweiterungen mit großem Interesse aufgenommen haben, machen Freude.

Ich kann mich zudem auf ein gleichermaßen erfahrenes und dynamisches sowie sehr motiviertes Marketingteam verlassen, das mir mit Ideen und Engagement von Anfang an zur Seite gestanden ist. Wir packen alle täglich von Neuem an, um unsere Marken und Geschäftsbereiche voranzubringen und die Sortimente weiterzuentwickeln.

Mit welcher Herausforderung waren sie beim Start in der neuen Position konfrontiert?

Mein Start ist in die intensive Jahresendphase gefallen, eine Zeit, in der die Weichen für das kommende Geschäftsjahr gestellt werden. Da ich schon seit acht Jahren in der Unternehmensgruppe tätig bin, konnte ich in der neuen Position sofort durchstarten und meine Ideen, Ansätze und Erfahrung direkt in die Planung 2025 einbringen. Für mich war es der beste Moment, um auf einem neuen Verantwortungslevel in die Gespräche mit den Geschäftspartnern zu gehen.

Mit welcher Hürde hatten Sie so nicht gerechnet?

Wir sind in einer Branche aktiv, die von Schnelligkeit und Innovation lebt. Wir haben jedoch parallel eine Zeit, die von einer Zurückhaltung bei unseren Kunden geprägt ist. Hinzu kommt, dass unsere Unternehmensziele ambitioniert sind. Diesen Dreiklang gemeinsam mit meinen Teams bestmöglich zu meistern, ist eine spannende Herausforderung.

Wie unterscheidet sich die Unternehmenskultur bei Valensina von der an Ihren früheren Wirkungsstätten?

Die Unternehmenskultur der Valensina Gruppe ist anpackend und lösungsorientiert. Alle ziehen engagiert mit, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen. Die Entscheidungswege sind nun in der neuen Struktur noch kürzer, was uns schneller werden lässt. Zudem haben wir die Maxime: Einfach mal machen.

Was waren Ihre ersten Veränderungsmaßnahmen?

Wir haben uns noch stärker dem Markt zugewandt und nach aktuellen Trends und Themen Ausschau gehalten. Dafür habe ich den Bereich Business Analyst / Intelligence und das Marketing enger verzahnt. Zudem ist nun auch der strukturierte und geplante Austausch gemeinsam mit dem Vertrieb zielgerichteter auf unsere Chancen und Potenziale am Markt ausgerichtet.

Welche weiteren Pläne haben Sie für die Valensina Gruppe?

Ich wünsche mir, dass wir noch schneller werden und unsere bereits hervorragende und preisgekrönte Innovationskraft (Auszeichnung zum Top-100-Innovator) noch besser zur Stärkung unserer Marken einsetzen und die Entwicklung zum Getränke-Allrounder weiter vorantreiben.

Was waren auf diesem Weg die ersten konkreten Schritte?

Wir haben die Verbindung von Marketing und Vertrieb gefestigt, den gemeinsamen Austausch intensiviert und unseren Fokus stärker diese Fragen gelegt: Was benötigt der Markt? Was brauchen unsere Kunden? Wie können wir diese Bedürfnisse noch besser befriedigen, ohne unseren Markenkern dabei zu beschädigen?

Wenn Sie sich etwas wünschen könnten: Was soll man einmal über die Kombination Marvin Mettelsiefen und Valensina sagen?

Ich bin angekommen, in einer dynamischen, zukunftsorientierten Unternehmensgruppe, in der man neue Ideen und Impulse einbringen und weiterentwickeln kann, und an einer Position, in der ich mit meiner Erfahrung und meinen Entscheidungen maßgeblich an der Unternehmensstrategie mitwirken kann. Daher würde ich sagen, Mettelsiefen und Valensina ist das perfekte Match. Ich bin sehr glücklich, bei der Valensina Gruppe zu sein und diese neue, herausfordernde Chance bekommen und ergriffen zu haben.

Dieses Interview wurde schriftlich geführt.