In Kooperation mit YouGov Deutschland kürt die absatzwirtschaft jeden Monat eine Marke zum "Advertiser of the month". Der Sieger, der im März seine Werbewahrnehmung am meisten steigern konnte, heißt: Thermomix.

Thermomix ist „Advertiser of the month“. Im Bewertungszeitraum vom 1. bis 31. März konnte die beliebte Allzweck-Küchenmaschine ihre Werbewahrnehmung bei den deutschen Verbraucherinnen und Verbrauchern am meisten steigern. Die Marke erreichte eine Steigerung von 5,8 Prozentpunkten bei der Werbewahrnehmung.

Den zweiten und dritten Platz belegen Persil und Schokoladenhersteller Lindt.

Dem YouGov Brand Index zufolge erzielte Thermomix seinen höchsten Ad-Awareness-Wert von 15,7 Prozent am 21. März.

Das KPI Ad Awareness im YouGov BrandIndex ermittelt die folgende Frage: „Von welchen der folgenden Marken haben Sie innerhalb der letzten zwei Wochen Werbung wahrgenommen?“

Gelungener Produkt-Launch des neuen Thermomix

Bereits am 14. Februar präsentierte Vorwerk das neue Thermomix Modell TM7. In Berlin veranstaltete das Unternehmen dafür eine wirkmächtige Produktpräsentation, die an Vorstellungen von Tech-Giganten wie Apple & Co. erinnerte. Verantwortlich für den globalen Launch war die Agentur Ogilvy Germany. Auch der neue Werbespot stammt aus ihrer Feder.

Der Auftakt war erfolgreich: Vorwerk ist es gelungen, seine Kultmarke Thermomix neu aufzuladen. Die mediale Rezeption des Produkt-Launches war groß, das Internet beeindruckt. „Der Launch ist das nächste Kapitel einer Erfolgsgeschichte, die längst nicht mehr nur in deutschen Küchen geschrieben wird“, bewertet absatzwirtschaft-Redakteur Andreas Marx den Auftakt der Kampagne. Vorwerk hat gezeigt, wie eine erfolgreiche Social-Commerce-Strategie aussieht.

Weitere Informationen zum „Advertiser of the month“ von YouGov erhalten Sie hier.