Talente im Fokus: Swantje Jung von Spinlab

Swantje Jung hat sich vorgenommen, das nächste Zebra zu finden und zu fördern. Zebras sind quasi Verwandte der Unicorns, also höchst erfolgreiche Start-ups – allerdings mit dem feinen Unterschied, dass es sich um Unternehmen handelt, die nicht nur profitabel sind, sondern auch die Gesellschaft verbessern.

Von

Das nächste Zebra also soll aus dem Spinlab – The HHL Accelerator in Leipzig kommen. Dort ist Swantje Jung Marketing-Managerin und kümmert sich darum, innovative Start-ups für das Accelerator-Programm zu gewinnen und sie zu unterstützen.

Für das Start-up-Förderprogramm sucht sie aktuell Teams, die nachhaltig wachsen und ihr Geschäftsmodell erfolgreich skalieren wollen, und zwar mit Schwerpunkt Smart City, Energy und E-Health.

Wie ein Start-up funktioniert, weiß Swantje Jung gut: Sie hat beim 2012 gegründeten Unternehmen Webdata Solutions in Leipzig sechseinhalb Jahre im Marketing gearbeitet und es schließlich geleitet – und sie verantwortete die Unterlagen, mit denen Webdata 2015 einen “eco Award” gewann. Für Swantje Jung gehört der Award immer noch zu ihren größten beruflichen Erfolgen, weil es ihr erster Award war und niemand mit einem Preis gerechnet hatte.

Warum sie sich für Marketing begeistert? “Der Bereich ist so breit gefächert, dass ich jeden Tag andere spannende Aufgaben habe, in denen ich mich kreativ und analytisch austoben kann!”

Fragebogen an Swantje Jung von Spinlab

Lieblingsmarke? Mathmos, Erfinder der Lavalampe. Lavalampen sind für mich Lichtkunst: beruhigend und schön anzusehen.

Tollste Werbung? Nicht unbedingt die tollste, aber mir im Gedächtnis geblieben: die Benetton-Schockwerbung in den 90er-Jahren.

Vorbild? Meine Familie, Freund*innen und Kolleg*innen.

Bester Rat? Spring ins kalte Wasser!

Was treibt Sie an? Das Leben.

Eine Übersicht der bisher veröffentlichten Marketingtalente unserer aktuellen Serie sowie unsere Talente-Sammlungen aus den vergangenen Jahren finden Sie hier.

Sie wollen tägliche Insights für Ihre Arbeit im Marketing? Dann abonnieren Sie jetzt hier unseren kostenfreien Newsletter.