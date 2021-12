Talente im Fokus: Constanze Schaarschmidt von Douglas

Von

“Konsument*innen zu verstehen und Marken zu schaffen, die begeistern – das hat mich fasziniert”, berichtet sie. In ihrer Doktorarbeit befasste sich Constanze Schaarschmidt mit der Frage, wie sich die Brand Experience dienstleistungsorientierter Marken von der klassischer Produktmarken unterscheidet.

Zwar hat ihr die Arbeit an der Uni viel Spaß gemacht, letztlich zog es sie aber doch in die Praxis: Seit eineinhalb Jahren arbeitet sie bei Douglas eng mit der CMO & Markenmacherin Susanne Cornelius zusammen. Ihre Themen: Marketing und Strategie der Eigenmarken, der Douglas-Purpose oder die neue Equity-Kampagne “Let’s do beautiful”. Auch das Thema Nachhaltigkeit steht ganz oben auf ihrer Agenda.

Fragebogen an Constanze Schaarschmidt von Douglas

Lieblingsmarke? “We’re in business to save our home planet”, die beeindruckende Mission von Patagonia.

Tollste Werbung? Die “Initiative für wahre Schönheit” von Dove, eine der ersten Marken, die mit klassischen Schönheitsidealen aufgeräumt und damit eine Bewegung losgetreten hat.

Vorbild? Mein Doktorvater Professor Dr. Franz-Rudolf Esch, der mich Respekt, Demut und Leidenschaft für Marken gelehrt hat. Und dass am Ende die Familie das Kostbarste ist, was man besitzt.

Bester Rat? “Beauty begins the moment you decide to be yourself” (Coco Chanel).

Was treibt Sie an? Leidenschaft für Marken, als Team Erfolge zu feiern, die Überzeugung, dass wir alle in Sachen Nachhaltigkeit noch viel besser werden können, und der Wunsch, Dinge in der Tiefe zu verstehen und einen Schritt voraus zu sein.

