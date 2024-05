Tag des Aperitifs: So kommunizieren Aperol und Co.

Der Sommer steht vor der Tür, die Tage werden wärmer und die Abende länger: Die perfekte Zeit für ein alkoholisches Kaltgetränk? Zum heutigen Tag des Aperitifs haben wir uns genauer angeschaut, wie die verschiedenen Likör- und Aperitif-Marken kommunizieren.

Bitte einen Aperol Spritz

Laut einer Studie des Marktforschungsinstituts Ears and Eyes gehörte Aperol Spirtz neben Wasser und Bier im Jahr 2023 zu den Top drei beliebtesten Sommergetränken in Deutschland. Das Ergebnis regt mit zwei alkoholischen Getränken unter den Top drei einerseits an, den Alkoholkonsum der Deutschen zu überdenken, andererseits spricht es stark für die Marke Aperol.

Die Marke Aperol gehört zur Campari-Gruppe, die ihren Hauptsitz in Italien hat. Aperol gibt es bereits seit 1919. Das Rezept für das allseits bekannte Getränk Aperol Spritz wurde allerdings erst in der 1950er-Jahren erfunden.

Orange auf Instagram und co

„In der Aperol Werbung drehte sich schon immer alles um Genuss, um Geselligkeit und um gute Stimmung“, steht auf der Webseite der Marke. Mit dem Slogan „Join the Joy“ sollen diese Gefühle an die Kund*innen vermittelt werden. Außerdem schafft die Marke mit ihrer Farbauswahl einen großen Widererkennungswert. Wer an einen orangenen Aperitif denkt, denkt meist als erstes an Aperol Spritz. Sowohl auf den Social-Media-Kanälen als auch auf der Webseite des Unternehmens sind die Orange-Töne sehr präsent.

© Instagram/Aperol Spritz

Auf Instagram hat der Aperol Spritz-Kanal insgesamt 150.000 Follower*innen. Die Bilder des Profils zeigen lachende Freundesgruppen, die ihr Getränk auf dem Coachella Festival genießen oder auch beim Skifahren in den Bergen. Die klare Botschaft: Aperol Spritz sei nicht nur etwas für den Sommer. Ob bei einem Spieleabend, beim Sonntags-Grillen oder bei einem Picknick: auf dem Instagram-Account der Likörmarke findet man zahlreiche Möglichkeiten, wie und wo man sein Aperol Spritz genießen könnte.

Nordisch fruchtig mit Andalö

Eine Alternative zum weltbekannten Aperol Spritz ist Andalö Spritz. Das Getränk ist sowohl in den Regionen entlang der Nord- und Ostseeküste als auch online erhältlich. Der Spirituosenhersteller hat seinen Sitz in Eckernförde und beschäftigt über 170 Mitarbeitende. Er gehört zu dem Familienunternehmen Waldemar Behn.

„Andalö Spritz beeindruckt mit seiner perfekt ausbalancierten Mischung aus spritzigen und fruchtigen Noten“, so das Unternehmen. Die Marke wirbt damit, die Essenz des Sommers einzufangen und an einen malerischen Sonnenuntergang am Meer zu erinnern. Was den Aperitif von anderen unterscheidet? Laut Andalö „bietet [er] ein unverwechselbares Geschmackserlebnis ohne die Bitternoten anderer Aperitifs.“

© Andalö

Online ist Andalö sowohl auf Facebook als auch auf Instagram vertreten. Hier setzt die Marke auf die Farbkombination blau und orange. Auf Instagram erreicht Andalö knapp 3.500 Follower*innen, ist also wesentlich kleiner als beispielsweise Aperol. Der Account des Unternehmens soll Sommer- und Urlaubsgefühle vermitteln. Zu sehen sind Menschen, die am Strand Andalö Spritz trinken, Eindrücke vom Meer und zahlreiche Produktfotos. Mit Sprüchen wie „Andalö Spritz: Der Geschmack des nordischen Sommers, egal wo du gerade bist“ und „Die Sehnsucht nach dem Meer, die Sonne im Herzen und Andalö Spritz in der Hand“ wird das Urlaubsgefühl nochmal verstärkt. Vielleicht ja mal einen Versuch wert.

L’aperitivo italiano

Abgesehen von den zwei orangen Aperitif-Variationen gibt es auch noch eine rote Alternative: Select Aperitivo. Die Marke kommt aus Venedig und wurde im Jahr 1920 gegründet. Sie gehört zu dem italienischen Unternehmen Gruppo Montenegro. Der Geschmack des Aperitifs setzt sich aus 30 verschiedenen Kräutern zusammen und ist besonders dafür bekannt, mit einer Oliven-Beilage getrunken zu werden. Typisch Venedig also!

© Instagram/ Select Aperitivo

Die Aperitif-Marke erreicht auf Instagram über 13.000 Follower*innen. Auf dem Account findet man unter anderem Zubereitungs- und Anrichtungstipps. Die Videos und Fotos zeigen Personen, die Select Aperitivo in Vendig bei Sommeruntergang trinken und machen Lust auf Urlaub in Italien. Der Fokus des Contents liegt deutlich auf der Herkunftsstadt Venedig. Die Webseite der Marke zeigt neben Rezepten und Kaufmöglichkeiten auch Informationen zu Veranstaltungen, wie beispielsweise die Select Spritz Week, die zuletzt im Mai 2023 stattfand. In ausgewählten Bars kann man diesen Aperitif auch in Deutschland trinken.

In diesem Sinne: Prost!