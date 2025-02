Stabilo-Marketingchefin: „Das macht unsere Marke stark und zukunftsfähig“  

Seit vergangenem November ist Regina Feuerstein Marketingchefin bei Stabilo. Im Interview spricht sie über ihr Eintauchen in die Schreibgeräte-Branche und ihre Gedanken an eine positive Zukunft für das Unternehmen.

Frau Feuerstein, bitte fassen Sie Ihre ersten 99 Tage als Marketingchefin bei Stabilo in einem Satz zusammen.

Die ersten 99 Tage waren farbenfroh und vielseitig. Es hat Spaß gemacht, in die bunte Stabilo-Welt einzutauchen, sich einen Überblick zu verschaffen. Neben vielen organisatorischen, prozessualen und strukturellen Themen lag mein Fokus in den ersten Wochen auf der Vorbereitung und Adaption einer neuen, globalen Markenkampagne für Deutschland und Österreich.

Welchen Eindruck haben Sie in den ersten Wochen vom Unternehmen gewonnen?

Eine große Stärke des Unternehmens liegt in der Gemeinschaft, dem Miteinander. Jeder leistet seinen Beitrag. Täglich. Vertrauen gepaart mit umfangreicher Expertise und gesunder Hands-On-Mentalität sind dabei die Basis des Zusammenarbeitens. Das macht uns stark und zukunftsfähig – auch darin, sich immer wieder neu zu erfinden.

Was hat Sie dabei am meisten überrascht?

Als Familienunternehmen und globale Marke, die seit Jahrzehnten Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt ihres Handelns stellt, ist sich Stabilo nicht nur seiner Verantwortung bewusst und legt größten Wert auf Sicherheit und Qualität, sondern lässt mit spürbarer Leidenschaft und Engagement stets neueste Entwicklungen und Erkenntnisse aus Umwelt, Wissenschaft und Technik in die Prozesse einfließen – um bedarfsgerechte Lösungen zu schaffen, die Spaß machen. So hat das Unternehmen nicht nur einmal bewiesen, Innovationstreiber der Branche zu sein.

Mit welcher Hürde hatten Sie so nicht gerechnet?

Ich rechne mit Hürden und sehe Herausforderungen auch stets als Chance – Dinge anzupacken, gemeinsam und lösungsorientiert zu agieren und so auch als Team oder Unternehmen stärker zusammenzuwachsen. Für mich persönlich war die Schreibgeräte-Branche eine völlig neue Welt – ich würde hier nicht von Hürde sprechen – aber mir war nicht bewusst, wie viel Technologie, Verständnis für die Bedürfnisse der Zielgruppe und Expertise in den Stabilo-Stiften, den Lieblingsstiften unserer Kundinnen und Kunden seit über 160 Jahren, steckt. Wirklich beeindruckend.

Wie unterscheidet sich die Unternehmenskultur von der an Ihren früheren Wirkungsstätten?

Ich möchte keinen Vergleich ziehen – ich habe mich überall stets wohlgefühlt, wenngleich die DNA immer eine etwas andere war. Ich nehme die Unternehmenskultur hier als äußerst unterstützend wahr. Es können jederzeit Impulse und neue Ideen eingebracht werden, es herrschen flache Hierarchien sowie eine gute Feedbackkultur und das Miteinander wird gefördert.

Was waren Ihre ersten Veränderungsmaßnahmen?

Neben Bewährtem auch Neues zu wagen, sich trauen, Dinge einfach auszuprobieren, Strukturen zu schaffen und Abläufe auf den Prüfstand zu stellen. Das alles tun wir, um auch für die Aufgaben von morgen gewappnet zu sein.

Welche weiteren Pläne haben Sie für die Marke Stabilo?

Jeder Plan, jede Überlegung, jede Kampagne und jede Maßnahme beginnt stets mit einem Gedanken – mit einer Linie auf einem Papier, mit einem Textmarker, der etwas Wichtiges markiert. So sind auch bei uns in den vergangenen Monaten viele Themen entstanden, die uns helfen, in eine positive und farbenfrohe Zukunft zu blicken. Denn wir wollen mit unseren Produkten anleiten und unterstützen – Menschen helfen sich zu entwickeln, aber auch neue Dinge auszuprobieren. Wir möchten mit der Marke Stabilo Menschen inspirieren, das eigene Potenzial voll auszuschöpfen. Mit unseren Produkten wollen wir ein lebenslanger Begleiter sein und künftig noch viel stärker als solcher wahrgenommen werden.

Was waren auf diesem Weg die ersten konkreten Schritte?

Direkt in der ersten Woche konnte ich an einer internationalen Konferenz und an unserer dreitägigen Hausmesse teilnehmen. In der Zwischenzeit wurden erste Tests umgesetzt oder vorbereitet, ebenso die Adaption einer neuen, globalen Markenkampagne für Deutschland und Österreich. Strukturelle und prozessuale Anpassungen wurden gemacht, neue mögliche Kooperationen identifiziert und eine erfolgreiche Jahresauftakttagung mit interaktiven Sessions für den gesamten Bereich umgesetzt, um ein paar Beispiele zu nennen. Ich freue mich auf alles, was noch kommt.

Wenn Sie sich etwas wünschen könnten: Was soll man einmal über die Kombination Regina Feuerstein und Stabilo sagen?

Die Stabilo International GmbH, einer der führenden Schreibgerätehersteller in Europa, und Regina Feuerstein sind ein „perfect match“, eine erfolgreiche, bunte Mischung: neugierig, begeisternd, trendbewusst.

Dieses Interview wurde schriftlich geführt.