In Kooperation mit YouGov Deutschland kürt die absatzwirtschaft jeden Monat eine Marke zum "Advertiser of the month". Der Sieger, der im Februar seine Werbewahrnehmung am meisten steigern konnte, heißt: O2.

O2 ist „Advertiser of the month“. Im Bewertungszeitraum vom 1. bis 28. Februar konnte das Telekommunikationsunternehmen seine Werbewahrnehmung bei den deutschen Verbraucherinnen und Verbrauchern am meisten steigern. O2 erreichte eine Steigerung von 5,3 Prozentpunkten bei der Werbewahrnehmung.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen Kinder Pingui und Deutsche Bahn.

Dem YouGov Brand Index zufolge erzielte O2 seinen höchsten Ad-Awareness-Wert von 23,2 Prozent am 26. Februar.

Das KPI Ad Awareness im YouGov BrandIndex wird durch die folgende Frage ermittelt: „Von welchen der folgenden Marken haben Sie innerhalb der letzten zwei Wochen Werbung wahrgenommen?“

O2 wirbt um Neu- und Bestandskunden

Noch im Januar 2025 startete O2 eine neue Werbekampagne inklusive Werbespot. Unter dem Titel "Der Vertrag deines Lebens" wirbt die Marke für einen Handyvertrag mit sogenanntem "Grow-Vorteil". Kundinnen und Kunden erhalten dabei in ihrem Tarif jedes Jahr mehr Datenvolumen, ohne Aufpreis.

Der Werbespot erzählt eine Lebensgeschichte. In Anlehnung an "Doktor Who" wird der Vertrag durch eine blaue Telefonbox dargestellt, die im Inneren geräumiger ist als es von außen scheint und mit jedem neuen Lebensabschnitt der Protagonistin mehr Platz bietet.

