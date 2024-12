Jeden Tag ein neues Türchen … 

Es ist unsere kleine Tradition zum Jahresende. Im Stil eines Adventskalenders stellen wir jeden Tag bis Heiligabend ein Marketing-Talent vor, das Sie kennen sollten. Was Sie im Dezember sonst noch erwartet? Lesen Sie hier!

Wer im Marketing arbeitet, kann nur müde lachen, wenn von einer besinnlichen Adventszeit die Rede ist. Heute ist Cyber Monday, für viele ist mit dem Black Friday die Rabattschlacht noch lange nicht vorbei. Einige habe eine Black Week ausgerufen, andere versuchen das Weihnachtsgeschäft mit Rabatt-Codes und Gewinnspielen anzukurbeln. In jedem Fall läuft die Marketing-Maschinerie auf Hochtouren.

Wer gut vorbereitet und mit einer gewissen Gelassenheit ins Neue Jahr starten möchte, der muss seine Hausaufgaben im Herbst oder sogar im Spätsommer erledigen. Und genau das haben wir gemacht, zum Beispiel mit den Marketing-Talenten, die wir 2024 bereits zum fünften Mal in Folge präsentieren.

Mit dabei sind auch dieses Mal wieder beeindruckende junge Persönlichkeiten aus Unternehmen, Agenturen und der Forschung, die für ihr Alter von maximal 35 Jahren so einiges auf die Beine gestellt haben. Sollten Sie also noch auf der Suche nach Inspiration für neue Projekte und Themen sein: Schauen Sie gerne auf absatzwirtschaft.de vorbei und öffnen Sie gemeinsam mit uns jeden Tag ein Türchen. Alle 24 Marketing-Talente haben spannende Geschichten zu erzählen, so viel kann ich versprechen.

Was gibt’s sonst noch?

Neben den Porträts der Marketing-Talente widmen wir uns im Dezember unter anderem diesem Themen: Tech Tuesday-Kolumnist Karsten Zunke hat sich bei HR-Expert*innen umgehört, wieviel Flexibilität für Unternehmen und Arbeitnehmer gut ist und welche Benefits nicht nur von der Gen Z am meisten nachfragt werden. Andreas Marx wollte von einer Handvoll CMOs wissen, was ihr Highlight 2024 war. Und Laura Schenk hat nicht nur recherchiert, wo man inzwischen überall im DACH-Raum New Work studieren kann, sondern auch, welche Schwerpunkte die Studiengänge setzen.

Einen guten Start in den Advent und viel Spaß beim Lesen!