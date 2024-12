New Generation Marketing – Folge 24: Miriam Kaufmann 

Fasziniert vom Mix aus Wirtschaft, Psychologie und Kreativität dürfte ihr auch in ihrer neuen Rolle nicht langweilig werden. In unserer Talente-Serie stellen wir 24 junge Persönlichkeiten aus dem Marketing vor, heute: Miriam Kaufmann.

“Ich mag es, mich in Excel-Listen und Marktforschungsdaten reinzufuchsen. Gleichzeitig ist die Arbeit im Marketing aber eben auch kreativ und strategisch – eine schöne Mischung”, sagt Miriam Kaufmann. Ihre ersten Berührungspunkte mit Marketing hat die 31-Jährige bereits in der Schule. Ihr gefällt der Mix aus Wirtschaft, Psychologie und Kreativität. Sie entschließt sich, nach dem Abitur Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Hochschule Ingolstadt zu studieren – und legt ihren Schwerpunkt auf Marketing.

Die wichtigsten Schlüsselstellen im Lebenslauf, die sie später noch stärker ans Marketing binden, sind ein Praktikum bei Paulaner, wo sie erste Erfahrung in der FMCG-Branche und im Brand Marketing sammelt, und das Traineeprogramm bei Carlsberg, das sie 2018 startet: “In diesen zwei Jahren habe ich verstanden, wie divers Marketing und wie schön die Zusammenarbeit mit dem Vertrieb sein kann.” Was sie an den Biermarken reizt? Die Ehrlichkeit des Produkts, sagt Kaufmann.

Guerilla-Marketing für Holsten Edel

In ihrer aktuellen Rolle als Senior Brand Managerin betreut sie die Underdog-Marke im Portfolio der Carlsberg Group, Holsten Edel. Die diversen, teils viral gegangenen Guerilla-Marketingaktionen wie die Kneipentour in Hamburg, die sie dieses Jahr geplant und umgesetzt hat, bewertet sie als größten Team-Erfolg. “Bei Holsten Edel muss ich viel ums Eck denken und Dinge anders machen, um aufzufallen. Diesen kreativen Ansatz möchte ich auf jeden Fall auch bei meinem nächsten Arbeitgeber einbringen.”

Auch wenn in manche Projekte viel Arbeit geflossen sei und diese nie das Licht der Welt erblickt hätten, so könne man lernen, den Prozess selbst wertzuschätzen: “Auch wenn man sich in ein Thema einarbeitet, lernt man viel. Ich sehe eher diese Learnings in meinem Entwicklungsweg als die Enttäuschung, dass etwas am Ende nicht umgesetzt wird.”

Neue Rolle ab Februar 2025

Im Februar 2025 übernimmt sie die Marketingleitung beim Lebensmittelhersteller Byodo Naturkost. Dort wird sie Verantwortung für ein größeres Team übernehmen. Die verbleibende Zeit bis zu ihrem Start möchte sie bestmöglich nutzen, um sich als Führungskraft weiterzuentwickeln. Zur Vorbereitung nimmt sie am Programm “Ten More In” teil. Wer will sie als Führungskraft sein, welche Werte will sie vermitteln? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigt sie sich aktuell intensiv.

Und wie bereitet sie sich auf die neue Branche vor? Kaufmann verfolgt die Bio-Lebensmittelbranche privat seit Langem, sie bringt eine hohe Produktidentifikation mit. “Ich begeistere mich für Nachhaltigkeit. Das war auch ein Grund, weswegen ich gezielt nach einem Unternehmen gesucht habe, das stark im Bereich Nachhaltigkeit und sozialem Engagement ist.”

Ihr Fokus 2025 liegt auf dem Zwischenmenschlichen. “Mein großes Ziel für 2025 ist es, mich als Führungskraft zu etablieren. Ich möchte viel zuhören, viel lernen und dann aber auch Schritt für Schritt einen Mehrwert ins Team bringen”, sagt Kaufmann. Und dann fügt sie noch hinzu: “Mein Herz schlägt absolut fürs Marketing. In meinem neuen Job wird der anfangs angesprochene Blumenstrauß noch größer. Mir wird auf keinen Fall langweilig werden.”

Lieblingsmarke?

Tony´s Chocolonely

Tollste Werbung?

Die OOH-Kampagnen von Recup mit humorvollen Headlines, sehr plakativer Gestaltung und wichtigen Botschaften.

Und passend zur Jahreszeit: #heimkommen von Edeka.

Dein Vorbild?

Ich habe privat und beruflich viele starke Frauen um mich herum, die mich sehr inspirieren.

Bester Rat?

Als ruhigere Person hatte ich Bedenken, zu wenig Sichtbarkeit zu bekommen, aber mittlerweile habe ich Folgendes verinnerlicht: Bleib authentisch – du musst nicht die Lauteste am Tisch sein, um gesehen zu werden.

Was treibt dich an?

Teil eines motivierten und positiven Teams zu sein, das an einem Strang zieht, Lust hat Neues auszuprobieren und versucht, aus jeder Situation das Beste rauszuholen.