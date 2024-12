New Generation Marketing – Folge 14: Carola Emmert 

Der Weg, der Carola Emmert ins Marketing geführt hat, war kein direkter. Die Team Lead mit Schwerpunkt Content Marketing Strategy & Brand Activation bei Vodafone beschreibt ihn eher als Prozess: von ihrem Berufsstart in einer Agentur über verschiedene Stationen bei Unternehmensberatungen hat sie schließlich das gefunden, was ihre Leidenschaft ist: “Ich empfinde sehr viele Bereiche als spannend, etwa Technologie oder auch Strategie. Was mich aber wirklich antreibt und erfüllt, sind Brand-Kampagnen und Markenausrichtung.“

Die prägendste Zeit ihrer bisherigen Laufbahn war aus Sicht der 33-Jährigen klar die auf Beratungsseite: “Das war die beste Station, um herauszufinden, was man gerne macht, welche Bereiche und Branchen einem besonders liegen oder wie die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Menschen funktioniert.” Letzteres ist ihr auch heute noch sehr wichtig: “Man sollte sich fachlich mit der Aufgabe wohlfühlen, und auch im Team, mit dem man arbeitet. Das Persönliche im Umgang mit Kolleg*innen gibt mir total viel.”

Vodafone und die Baller League

Nach ihrem Start bei Vodafone Business vor 3,5 Jahren baut sie zunächst ihre Expertise im B2B-Marketing aus. Vor knapp zwei Jahren dann der Wechsel auf Brand-Seite. Ihr bisher größtes Projekt: Emmert bringt die Kooperation von Vodafone und der Baller League ins Rollen. Die Gaming-Initiative wird ein voller Erfolg: Vodafone kann sich in der Gaming- und Streamer-Szene etablieren.

An konkrete Enttäuschungen kann sie sich nicht erinnern, wohl aber an die ein oder andere Sache, die nicht so lief wie erhofft: “Rückschläge gehören zum Leben dazu. Mir hat es geholfen, zwischen Dingen, die ich ändern und solchen, die ich nicht ändern kann, zu unterscheiden. Und mich dann auf die Dinge zu konzentrieren und dort meine Energie reinzustecken, auf die ich einen Einfluss habe.” Wichtig sei vor allem, “nie die Motivation und Freude an der eigentlichen Sache zu verlieren.”

Emmerts Pläne für 2025

Aktuell steht die strategische Ausrichtung der Brand-Content-Themen und die Entwicklung einer Vision für 2025 im Fokus der Marketingmanagerin. In Zukunft möchte sie weiterhin Neues wagen und mutig sein: “Auf meiner Liste steht die Aussteuerung einer integrierten 360 Grad-Kampagne.”

Lieblingsmarke?

Apple (Markeninszenierung, Simplification & Consistency)

Tollste Werbung?

Dove Body Positivity (Self-Esteem Project since 2004) – Wenn Advertising emotionale Stories erzählt, die die Haltung der Brand zeigen (auch Werbung hat eine Verantwortung in der Gesellschaft). Außerdem finde ich AI basierte Kampagnen gerade sehr spannend, wie bspw. „Floral“ von Adidas.

Dein Vorbild?

Es gibt viele Menschen, die mich unglaublich inspirieren – angefangen bei unserem Brand Director Gregor Gründgens bis hin zu meiner allerersten Chefin bei Accenture Agata Rundo (absolute Power Frau). Aber das Wichtigste wurde mir von meinen Eltern mitgegeben: Meine Werte.

Bester Rat?

Finde was, das dich wirklich erfüllt. Und mache es entweder richtig mit voller Hingabe oder gar nicht.

Was treibt dich an?

Kreativität, Perfektion & Erfolg