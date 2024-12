New Generation Marketing – Folge 22: Thomas Rademacher 

Als Praktikant ist er bei Koro gestartet, heute koordiniert er die Social-Media-Aktivitäten des Berliner Start-ups. In unserer Talente-Serie stellen wir 24 junge Persönlichkeiten aus dem Marketing vor, heute: Thomas Rademacher.

Erst den Bachelor in Philosophie und Literaturwissenschaften, dann der Master im Bereich Medienwissenschaften und anschließend ab in den Journalismus. Das war der eigentliche Plan. Doch als Thomas Rademacher während seines Masters auf eine Praktikumsstelle bei Koro stößt, kommt alles anders als gedacht.

Während seines Studiums arbeitet der 29-Jährige zunächst hauptsächlich im Radio-Journalismus. Er leitet das Campusradio der Universität Bielefeld und sammelt hier bereits Erfahrungen im Management und als Teamleitung.

Vom Praktikanten zum Teamlead

2020 macht Rademacher ein Praktikum bei der Koro-Drogerie im Bereich Marketing. Hier hilft er sowohl bei der Content Erstellung, beim Schreiben von Produkttexten und unterstützt das Team bei der Produktion des Unternehmenspodcasts. Nach Abschluss seines Praktikums steigt er zunächst als Werkstudent und später dann Vollzeit in den Bereich Social Media & Creative Content ein. Seit 2023 arbeitet der Social-Media-Experte als Team Lead Social Media bei Koro.

In seiner aktuellen Position ist Rademacher für die Social-Media-Aktivitäten des Unternehmens verantwortlich. „Wir haben einen Social-Media-Kanal, bei dem ich sehr viele Freiheiten genieße, viel selbst entscheiden kann und das Unternehmen Vertrauen in meine Abteilungen und mich hat“, sagt Rademacher über seine Arbeit. Mittlerweile arbeitet er seit vier Jahren beim Lebensmittelhersteller. „Es macht einfach Freude, morgens zur Arbeit zu kommen und immer wieder neue Dinge auszuprobieren.“

Mehr Präsenz vor der Kamera

Das Unternehmen hat laut Rademacher in den letzten vier Jahren starke Fortschritte gemacht. Nicht nur die Zahl der Mitarbeitenden sei gewachsen, auch die Art und Weise wie kommuniziert und an Projekten gearbeitet wird, habe sich weiterentwickelt. „So wie die Firma gewachsen ist, bin auch ich in meiner Karriere und meiner Verantwortung gewachsen“, sagt Rademacher über seine bisherige Zeit bei Koro.

Aktuell beschäftigt sich der 29-Jährige vor allem mit dem Wachstum der Kanäle. Der Transfer von Wissen und Insights für verschiedene Zielgruppen in unterschiedlichen Ländern sei hier eine der größten Herausforderungen. „Für 2025 habe ich mir vorgenommen wir, dass wir präsenter vor der Kamera sind“, so der Social Media-Experte. Rademacher möchte sich mehr der Kreation von ansprechendem Content auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens widmen: „Weg von ‚Wir sind ein Instagram-Kanal, der Content für den DACH-Markt produziert‘, hin zu ‚Wir sind ein globales Team, das Content für alle Kanäle macht‘“.

Lieblingsmarke?

Oatly

Tollste Werbung?

Dieses Content Piece, so authentisch und menschlich sollte Social Media Marketing sein.

Dein Vorbild?

Meine Eltern

Bester Rat?

Better done than perfect!

Was treibt dich an?

Mein fantastisches Team und der Kaffeevollautomat im Büro