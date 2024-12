New Generation Marketing – Folge 15: Anna Happe 

In die Marketing-Welt ist Anna Happe eher „zufällig reingestolpert“, wie sie sagt. „Ich war immer schon gut in Kommunikation und ich habe mich gerne mit Menschen auseinandergesetzt“, so Happe. Diese Skills hat sie genutzt und in ihr Bachelorstudium an der International School of Management und der Boston University in den Bereichen Kommunikation und Marketing gesteckt. Darauf folgte der Master, ebenfalls an der ISM.

Nach erfolgreichem Abschluss ihres Studiums beginnt die Marketing-Expertin ein Praktikum bei der Agentur Jung von Matt im Bereich Strategy. Hier erhält sie ein Traineeship und wird anschließend festangestellte Strategin.

Die Marke in die Mitte der Gesellschaft bringen

Seit 2021 arbeite Happe bei Tomorrow, einem nachhaltigen Bankunternehmen, zunächst als Senior Brand Managerin und mittlerweile als Brand Lead. „In den ersten Jahren ging es viel darum, die Marke Tomorrow überhaupt erst einmal aufzubauen und zu formen“, sagt Happe über ihre Anfangszeit bei Tomorrow.

„Seit 1-2 Jahren setzen wir nun stärker auf Reichweiten-Medien, wie zum Beispiel Out-of-Home, um die Bekanntheit von Tomorrow in Deutschland auszubauen und nachhaltige Finanzen raus aus der Nische, rein in die Mitte der Gesellschaft zu bringen.“ Neben dem Wachstum und Ausbau der Marke beschäftigt sich Happe auch mit dem Thema Nachhaltigkeit in der aktuellen Zeit: „Eine super spannende Frage, die uns momentan viel umtreibt ist: Wie schafft man es mit einem nachhaltigen Produkt im Kontext der aktuellen Krisen relevant zu bleiben - in einer Zeit, in der Nachhaltigkeit in den Hintergrund rückt und viele Menschen einfach auf der Suche nach Ablenkung und Spaß sind.“

Ausprobieren und neue Wege gehen

Im Rahmen ihrer Arbeit bei Tomorrow ist es für Happe besonders wichtig, anpassungsfähig und flexibel zu bleiben. „Viele verschiedene Dinge auszuprobieren und zwischendurch vielleicht auch mal zu scheitern“ ist für Happe Teil ihres Jobs. Und genau das habe dazu geführt, dass das Team rund um Tomorrow „etwas Einzigartiges auf dem Finanzmarkt“ geschaffen hat, so Happe.

Die 32-Jährige ist bisher immer eher ihrem Gefühl nachgegangen: „Einen konkreten Karriereplan hatte ich tatsächlich noch nie – ich habe immer eher meinem Bauchgefühl vertraut. Zu Tomorrow bin ich wegen des Teams und der Mission – ich wollte einfach unbedingt mit diesen Menschen für diese Marke arbeiten.“

Lieblingsmarke?

Tony’s Chocolonely

Tollste Werbung?

Oatly

Dein Vorbild?

Mein Opa – ein ganz offener und neugieriger Mensch, der in allem (auch) immer das Positive sehen konnte.

Bester Rat?

Immer man selbst sein, Unsicherheiten ehrlich teilen und dem Bauchgefühl folgen.

Was treibt dich an?

Mein Team: Ich bin umgeben von tollen, talentierten Menschen. Das ist einer der Gründe, warum mir mein Job so viel Spaß macht. Und natürlich Tomorrow’s Purpose: Geld als Hebel für eine bessere Zukunft für alle 💚.