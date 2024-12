New Generation Marketing – Folge 19: Hans Neubert 

Für Hans Neubert müssten wir unsere Rubrik eigentlich von „Talente“ zu „Multitalente“ umbenennen. Gerade einmal 27 Jahre alt, blickt der Experte für digitale Medien und Innovationen auf beachtliche Meilensteine zurück. Er selbst will gar nicht „den einen“ beruflichen Erfolg nennen: „Ich sehe meinen Weg als eine Serie von vielen Herausforderungen, an denen man neu denken musste. Jeder gelungene Launch, jedes inspirierende Projekt, jede fruchtbare Zusammenarbeit trägt zu einem größeren Mosaik bei“, sagt er. Der Weg zum Erfolg führt für ihn über Teamwork: „Die Magie entsteht, wenn unterschiedliche Köpfe zusammenkommen, Ideen teilen und gemeinsam etwas Größeres schaffen, als es jede*r allein könnte.“

Neubert arbeitet hauptberuflich beim polnischen Kosmetikkonzern Cosmo Beauty Brand House und ist ehrenamtlicher Gründungs-Vorstandsvorsitzender der Bundesgesellschaft für Digitale Medien. Daneben ist der studierte Wirtschaftspsychologe Autor, Kolumnist (OMR, Agentur Boomer), Speaker, Berater und gefragter Interviewgast.

In seiner Verbandsfunktion hat er sich gerade intensiv mit dem „Digital Media Award Germany“ beschäftigt: „Hier geht es um mehr als nur den nächsten Hype – es geht darum, wer echte Impulse für die Zukunft setzt, digitale Innovation vorantreibt und die Branche nachhaltig prägt“, sagt er. Die 2022 ins Leben gerufene Auszeichnung für Innovation, Kreativität und Exzellenz in digitalen Medien erhalten Marken, aber auch Start-ups und kreative Köpfe aus der Branche.

Kampagnen für L’Oréal, Louis Vuitton und Douglas entwickelt

Ein kreativer Kopf ist Neubert selbst auch. In den vergangenen zehn Jahren hat er preisgekrönte Kampagnen für Marktführer in den Bereichen Beauty, Luxus und Fashion wie L‘Oréal, Louis Vuitton, Douglas oder Neonail entwickelt. Marketing ist für Neubert „ein unendlicher Remix aus Kreativität, Strategie, Zahlenverständnis und Psychologie“. Dabei gibt es für ihn nichts Spannenderes, als Konsument*innen nicht nur zu erreichen, sondern auch wirklich zu bewegen.

Seine einstige Erwartung an die Branche, dass Marketing immer von Veränderung lebt, habe sich definitiv erfüllt. „Was ich nicht erwartet habe, war, wie schnell sich der ‚Algorithmus des Lebens‘ ändert – Technologien, Plattformen und Trends drehen sich oft schneller als unternehmerische Strukturen und unsere Wirtschaft.“ Hier gelte es neue Wege zu suchen, nicht nur zu folgen, sondern direkt Anschluss zu finden und diesen strategisch zu nutzen, sagt er.

Veränderungen für das Jahr 2025 kündigen sich an

Und Enttäuschungen? „Klar, die gab es auch – aber sie haben mir gezeigt, dass Scheitern kein Ende ist, sondern nur ein neuer Startpunkt“, so Neubert. Oft haben die wertvollsten Learnings in den vermeintlichen Rückschlägen gelegen. „Sie haben mir beigebracht, geduldig zu sein, anders zu denken und manchmal eben auch eine neue Perspektive einzunehmen, wenn der Plan nicht aufgeht.“ Außerdem habe er für sich immer wieder festgestellt: „Man überschätzt absolut, was man in einem Jahr schafft und unterschätzt, was man in fünf Jahren schafft.“

Für unser Talent wird das anstehende Jahr 2025 auf jeden Fall Veränderungen mit sich bringen. Welche genau, möchte er noch nicht verraten. Nur so viel: „Mein Fokus liegt darauf, neue Wege zu gehen, die mir bisher verschlossen oder noch nicht sichtbar waren.“ Dabei gehe es ihm weder um kurzfristige Erfolge noch um den nächsten großen Karriere-Step, sondern darum, „langfristige Veränderungen anzustoßen, die echten Mehrwert schaffen“. Man darf gespannt sein, was das Multitalent Hans Neubert darunter versteht.

Lieblingsmarke?

Jacquemus – Prestige und Heritage trifft auf Social First

Tollste Werbung?

Heinz Ketchup – They Drew Heinz

Dein Vorbild?

Ich möchte selbst mein eigenes Vorbild werden.

Bester Rat?

Von meiner Mama: „Immer erstmal machen!“

Was treibt Sie an?

Was mich wirklich antreibt, ist die Zusammenarbeit mit Menschen.