New Generation Marketing – Folge 2: Jan Maier 

Er „stolperte“ über Nacht in sein heutiges Spezialgebiet und ist mittlerweile verantwortlich für den Einsatz von KI bei seinem Arbeitgeber. In unserer Talente-Serie stellen wir 24 junge Persönlichkeiten aus dem Marketing vor, heute: Jan Maier.

Es ist kein geringes berufliches Ziel, dem sich Jan Maier verschrieben hat: „Ich will die Themen, die Menschen morgen beschäftigen, schon heute vorhersehen und erfolgreich für meine Arbeit nutzen“, sagt der 32-jährige gelernte Bankkaufmann, der nach seiner Ausbildung einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat.

Über eine weitere Ausbildung zum Mediengestalter kam er seinem Kindheitstraum („Kellogg’s-Packungen zu designen“) deutlich näher. Er sammelte Erfahrungen in Werbeagenturen, entwickelte sich dank der Unterstützung von starken kreativen Führungspersönlichkeiten weiter – und das zunehmend in eine digitale Richtung.

Bei der nächtlichen Lektüre über die KI „gestolpert“

Bei seinem heutigen Arbeitgeber, der Retail-Agentur Liganova, betreute er über sechs Jahre den Kunden Nike. „Dort konnte ich mein technisches Wissen in physikalischen Installationen mit digitalen Komponenten in den Nike-Stores einbringen“, sagt Maier.

Mitte 2022 folgte der „Sprung zur KI“, wie er heute sagt: „Ich stolperte eines Nachts über einen Beitrag und realisierte, dass Computer Bilder erstellen können.“ Sofort war ihm klar, welches Potenzial das für seinen Arbeitgeber und dessen kreativen Wertschöpfungsprozess bedeutet.

Nach einem Business-Case für die Digitalisierung von Liganova und dem Einführen von KI-getriebenen Prozessen, erhielt er die neu erschaffene Stelle des „Creative AI Strategist“ – ein Schritt, den er selbst als seinen bisher größten beruflichen Erfolg bezeichnet.

Dienstleister mit digitalem Zeitgeist

In dieser Position beschäftigt er sich als Hauptverantwortlicher mit der Implementierung von Künstlicher Intelligenz in den Kreativprozessen der Agentur sowie in Kundenprojekten von deren Markenpartnern. Dabei geht es ihm vor allem um eine Balance zwischen beiden Feldern: „Interne Optimierung ist extrem wichtig, um Kreative zu befähigen, Prozesse zu verschlanken und auf dem Markt kompetitiv zu bleiben. KI als Einsatz bei Kundenprojekten ist wichtig, um als Dienstleister mit digitalem Zeitgeist wahrgenommen zu werden und mit neuen Kundenbereichen Wachstum zu generieren.“

2024 bezeichnet Jan Maier als „Aufwach-Jahr von Künstlicher Intelligenz“, in dem die Welt das Potenzial erkannt und Akzeptanz sowie eine Basis geschaffen habe. Und wie geht es weiter? „Für Liganova können wir uns 2025 mit voller Kraft einer holistischen KI-Implementation widmen, das Feld ‚KI im kreativen Einsatz‘ weiter ausbauen und unsere KI-Unit fortlaufend stärken.“

Einen Ratschlag für junge Menschen, die sich beruflich orientieren wollen, hat Maier abschließend auch: „Finde deine Leidenschaft, dann fügt sich alles von selbst.“

Lieblingsmarke:

Acne Studios. Zeitlos, bold und schlichtes Branding.

Tollste Werbung:

Moncler Genius

Ihr Vorbild:

Trendforscher. Die wissen immer, was Menschen morgen bewegt.

Bester Rat:

In Gewässern zu schwimmen, in denen man keine Schwimmflügel hat.

Was treibt Sie an:

Mein Traum, in Japan zu leben.