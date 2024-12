New Generation Marketing – Folge 17: Lisa Perepelytsia 

Ihre berufliche Laufbahn hat sie von der Ukraine über Schweden und die Niederlande nach Deutschland geführt. In unserer Talente-Serie stellen wir 24 junge Persönlichkeiten aus dem Marketing vor, heute: Lisa Perepelytsia.

Lisa Perepelytsia ist die Kosmopolitin unter unseren Marketing-Talenten 2024. Die gebürtige Ukrainerin hat wenige Jahre nach ihrem Wirtschaftsstudium (2008 bis 2012) in Kiew eine berufliche Laufbahn angetreten, die sie bereits in vier verschiedene europäische Länder führte. Und wer sich mit ihr unterhält, käme wohl nicht auf die Idee, dass sie erst seit zwei Jahren in Deutschland ist.

Fürs Marketing entzündet hat sie das Business-Planspiel Brandstorm von L’Oréal während ihres Studiums. Dabei sollten sie und ihre Kommiliton*innen die Produktpalette inklusive 360-Grad-Kommunikationsstrategie einer Marke entwickeln. Mit ihrem Ergebnis erreichten sie sogar das nationale Finale. „Ab diesem Zeitpunkt habe ich verstanden, dass ich im Marketing arbeiten möchte. Ich liebte es, kreativ zu sein.“

Karrierestart bei Colgate-Palmolive

Ihren ersten Job nach dem Studium bei Colgate-Palmolive in ihrer Heimat bezeichnet sie als „weiteren Meilenstein“, der mit viel Freiheit und Verantwortung einhergegangen sei. „Hier traf ich meinen ersten Marketingdirektor, der mir zeigte, dass man ohne toxische Konkurrenz und mit einer großartigen Persönlichkeit erfolgreich Karriere machen kann“, sagt die 33-Jährige. Der sprichwörtliche Funke sprang über, als sie sah, welche enorme Wirkung etwas, das man plant, entwickelt und umsetzt, auf das Geschäft haben kann. „Jeden Monat die Nielsen-Daten zu erhalten, war mein Lieblingsmoment“, erinnert sie sich.

Perepelytsias nächster persönlicher Meilenstein war der Schritt ins Ausland: 2018 folgt sie ihrem Mann nach Schweden und bildet sich an der Hyper Island, einer digitalen kreativen Business School, im Bereich Influencer Marketing weiter. „Seitdem gehört diesem dynamischen Bereich meine große Leidenschaft“, sagt sie. Ihr neugewonnenes Wissen brachte sie in Jobs für die Marken Babyshop und Daniel Wellington ein.

Wechsel von der Marken- auf die Agenturseite

Nach einer kurzen Zwischenstation in den Niederlanden bei Jacobs Douwe Egberts kam die junge Ukrainerin Anfang 2022 schließlich nach Deutschland. Im Gepäck hatte sie Erfahrungen auf Markenseite in den Bereichen FMCG, Pharmazie, D2C und B2B.

Es folgte der nächste Schritt, in die Agenturwelt: Seit einem Jahr ist sie Senior Expert Influencer Marketing bei der Lifestyle-Agentur Haebmau und wirkt in zentraler Rolle an der Transformation der Agentur mit. „Für uns bei Haebmau ist Influencer Marketing ein sehr wichtiges Thema, und ich bin gerade dabei, unsere Influencer-Marketing-Services stärker auszubauen.“ Dazu gehören unter anderem die Entwicklung und Durchführung agenturübergreifender Schulungen, die Einführung eines neuen Influencer-CRM-Systems und die Erstellung von KPI-Standards, um die Arbeit der Agentur besser und vergleichbarer messbar zu machen.

Buch über Influencer Marketing in Planung

Ihren Alltag beschreibt sie so: „Jeder meiner Tage ist anders als der vorherige, und das bringt mir richtig viel Spaß und ist besser, als ich gedacht hatte.“ Die Dynamik stelle dabei eine besondere Herausforderung dar: „Es geht immer schneller und schneller, es entstehen ständig neue Technologien, Formate und Influencer*innen. Man muss immer präsent sein und sich jeden Tag Zeit nehmen, um die neuesten Entwicklungen und Trends zu erkennen und beobachten.“

Ihre Erkenntnisse und Erfahrungen zum Thema Influencer Marketing, sowohl auf Marken als auch auf Agenturseite, will sie im kommenden Jahr in einem Buch niederschreiben. „So können sich neue Generationen von Marketing-Expert*innen inspirieren lassen und genauere Vorstellungen über das Influencer Marketing erhalten“, sagt sie. Damit kann unser Marketing-Talent auch wiederum Vorbild für den Marketing-Nachwuchs sein.

Lieblingsmarke?

Jellycat

Tollste Werbung?

Ikea – “Silence the critics”

Ihr Vorbild?

Natürlich inspiriert mich meine Mutter sehr. Aber meistens finde ich meinen eigenen Weg und lasse mich von manchen Sachen und Menschen inspirieren.

Bester Rat?

Wähle deine Partner weise. Sie werden enormen Einfluss auf deine Karriere haben.

Was treibt Sie an?

Neugier. Ich liebe es, vielfältige Erfahrungen zu sammeln und etwas Neues zu lernen.