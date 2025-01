Neuer Markenchef bei Jägermeister

In der Mast-Jägermeister SE gibt es einen Personalwechsel. Ab März übernimmt Dougal McGeorge die globale Marketingstrategie des Familienunternehmens.

Die Mast-Jägermeister SE ernennt Dougal McGeorge zum neuen Senior Vice President Global Brand Marketing. Der 52-jährige Neuseeländer tritt die Stelle zum 1. März an und folgt auf Wolfgang Moeller, der den Spirituosen- und Getränkehersteller nach über zwölf Jahren auf eigenen Wunsch verlassen hat.

McGeorge bringt langjährige Erfahrungen aus leitenden Marketingpositionen in mehr als sieben Ländern mit und arbeitete bereits in ähnlicher Funktion bei den Marken Heinecken, Diageo und TWE (Treasury Wine Estates). Vor seinem Wechsel zur Mast-Jägermeister SE war er als Managementberater in der Digitalagentur Loop Media aktiv.

Als Getränke- und Spirituosenexperte soll McGeorge beim Familienunternehmen die globale Marketing-Organisation und die strategische Markenführung der Kernmarke Jägermeister verantworten. CEO Micheal Volke sieht in der Neubesetzung gute Chancen für Consumer Centricity, Equity und Wachstum.