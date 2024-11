City Brands: Das sind die beliebtesten Städte

Bereits zum zweiten Mal erschien dieses Jahr der Brand Finance Global City Index. Die Erhebung mit über 15.000 Befragten vergleicht die öffentliche Wahrnehmung von Städten aus 20 Ländern. Welche City-Brands sind dieses Jahr die stärksten?

Auf den ersten drei Plätzen hat sich zum Vorjahr nichts geändert. Die Liste wird weiterhin angeführt von London, gefolgt von New York und Paris. Die drei Städte profitieren dem Bericht nach von einer generell hohen Präsenz in der Öffentlichkeit. Paris spielten zusätzlich die diesjährigen olympischen Spiele in die Karten. Auf Platz vier wurde Los Angeles durch Tokyo abgelöst. Die japanische Hauptstadt punktet vor allem bei Reisenden der jungen Generation. Platz fünf geht an Dubai, durch ihre hohe wirtschaftliche Bedeutung liegt die Stadt in der Kategorie „Globale Bedeutung“ auf Platz zwei.

Deutschland ist wie auch letztes Jahr durch Berlin, München, Frankfurt und Hamburg vertreten. Außer Hamburg verzeichnen dabei alle Städte einen Zugewinn an Popularität. Berlin verbessert sich im Ranking um drei Plätze auf Platz 13. Auch München und Frankfurt machten einige Plätze gut und landeten jeweils auf Platz 20 und 27. Hamburg hingegen verlor an Reputation und landete auf dem 32. Rang

DACH-Region insgesamt auf dem Vormarsch

Nicht nur die deutschen Städte verzeichnen im Ranking ein Plus, der gesamte DACH-Raum gewinnt in der Studie an Bedeutung. Angeführt wird die Region durch die Handelsmetropole Zürich, die noch vor Berlin auf Platz 11 des Gesamtrankings thront. Auch Genf, Wien und Luxemburg konnten ihre Position innerhalb der Liste verbessern.

Grund für den Zuwachs an Popularität ist laut Brand Finance die wachsende Bedeutung der DACH-Städte im Sektor „Business & Investment“. Die Städte profitieren vor allem von ihrer wirtschaftlichen Stabilität und ihrem Image als „attraktives Zentrum für Innovation und Investment“. Aber auch im Thema Nachhaltigkeit punktet die Region.

Zudem sind die Europäischen Städte Spitzenreiter in der Kategorie „Kultur & Kulturerbe“. 17 der 20 Top-Positionen gehen hier an Städte aus Europa, die vor allem bei Faktoren wie „Architektur“ oder „Lifestyle“ die Liste anführen.