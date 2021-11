In Kooperation mit Yougov Deutschland führt absatzwirtschaft jeden Monat eine Marke zum "Advertiser of the month". Der Sieger, der im Beobachtungszeitraum Oktober seine Werbewahrnehmung am meisten steigern konnte, heißt: Mon Chéri

Mon Chéri ist “Advertiser of the month” im November. Im Bewertungszeitraum vom 1. bis 31. Oktober konnte die Marke ihre Werbewahrnehmung unter den deutschen Verbraucherinnen und Verbrauchern am meisten steigern. Mon Chéri erreichte eine Steigerung von knapp zehn Prozent bei der Ad Awareness. Dem Yougov Brand Index zufolge erzielte Mon Chéri dabei seinen höchsten Ad-Awareness-Wert von 16,30 Prozent am 28. Oktober.

Die Ad Awareness im Yougov Brand Index wird durch die folgende Frage ermittelt: "Von welchen der folgenden Marken haben Sie innerhalb der letzten zwei Wochen Werbung wahrgenommen?"

Neue Kampagne im Oktober gestartet

Ein wesentlicher Grund für den Erfolg der Ferrero-Marke dürfte die Anfang Oktober gestartete Werbekampagne sein. „Mon Chéri – entdecke das WOW für dich“ lautet die Kernbotschaft der Kampagne, die von der Agentur Leo Burnett kreiert wurde. In einem ganz in Schwarz-Weiß und Mon Chéri-Rot gehaltenen TV-Spot stehen Markenliebhaber im Mittelpunkt und genießen ihre individuellen Mon Chéri-Momente.

Die neue Kampagne für Mon Chéri ist Anfang Oktober gestartet. © Ferrero

Benjamin Merkel, ECD Leo Burnett Deutschland: "Wir haben mit einem Augenzwinkern mit der eisernen Regel ‘Don’t touch the Logo!‘ gebrochen und die ikonische Wort-Bild-Marke in den Mittelpunkt unserer Kommunikation gerückt. So wurde aus Mon Chéri Enjoy Chéri, Feel Chéri, We Chéri und als Quintessenz Wow Chéri. Mit dieser einfachen, aber plakativen Mechanik zeigen wir, wofür diese außergewöhnliche Praline so geliebt wird."

Die Kampagne ist auf allen reichweitenstarken Kanälen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen. Weitere europäische Länder wie Italien und Frankreich sollten folgen, hieß es zum Kampagnenstart. Flankierend zum TV-Auftritt gibt es eine Reihe von Online- und Social Media-Aktivitäten.

