Mit Smarketing zum Erfolg

In unserem neuen Schwerpunkt liegt der Fokus auf Smarketing, dem Zusammenspiel von Sales und Marketing. Auch bei der absatzwirtschaft stehen Veränderungen an.

Ob Brunch, Teuro oder Podcast, wenn man darauf achtet, begegnen einem Kofferwörter gar nicht mal so selten. Mit Nescafé, Bionade oder Osram haben es einige Marken ins kollektive Gedächtnis geschafft. Und es wäre doch gelacht, wenn unsere Branche nicht auch eines zu bieten hätte. Die Rede ist vom Smarketing. Ha!

In diesem Schwerpunkt wird es also darum gehen, wie die Zusammenarbeit zwischen Sales und Marketing zum Erfolg führt. Wie bricht man die Silos auf und mit welchen (Live-)Formaten könnte man experimentieren? In weiteren Artikeln widmen wir uns den Themen Social Shopping und After-Sales.

Ab jetzt: Wir lesen uns online!

Unabhängig vom Schwerpunkt, in dem es viel zu entdecken gibt (auch zum Marken-Award 2024!), ist diese

absatzwirtschaft eine ganz besondere. Zum letzten Mal in der 67-jährigen Geschichte des Titels erscheint das

Magazin als gedruckte Ausgabe. Als ich im Herbst 2021 die Chefredaktion übernahm, war bereits klar, dass auf

die umfassende Neuerfindung der Marke die Neuaufstellung folgen würde. Auch wir können uns der Entwicklung

des Printmedienmarkts nicht entziehen. Also hat ein crossmediales Team im Hintergrund bereits daran gearbeitet, dass wir gut für das, was kommt, aufgestellt sind: Der Übergang zu einem rein digitalen Medium ist für uns ein großer Schritt, aber kein Bruch.

Das, wofür die absatzwirtschaft steht – unabhängiger Qualitätsjournalismus rund ums Marketing –, bleibt

bestehen. Er wird auf absatzwirtschaft.de in den kommenden Wochen und Monaten einen richtigen Push erfahren. Auch die Partnerschaft mit dem Bundesverband führen wir fort.

Über Rückmeldungen und Wünsche für diese nächste Evolutionsstufe freuen wir uns. Melden Sie sich gerne unter feedback@absatzwirtschaft.de.



Nun aber erst mal: Viel Vergnügen bei der Lektüre!