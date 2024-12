New Generation Marketing – Folge 12: Rebekka Weyand 

Als Zahlenliebhaberin treibt sie das Smarketing in ihrem Unternehmen voran. In unserer Talente-Serie stellen wir 24 junge Persönlichkeiten aus dem Marketing vor, heute: Rebekka Weyand.

Weil Rebekka Weyand Zahlen liebt, wollte sie eigentlich ins Controlling. “Meinen Weg ins Marketing habe ich dann eher zufällig gefunden”, sagt die 28-Jährige. Nach dem Abitur entschied sie sich für ein duales Studium im Health Care Management bei Fresenius Medical Care. Weil Weyand die Arbeit begeisterte, blieb sie auch nach dem Bachelor im Unternehmen – erst im Contract Controlling und später in der strategischen Vertriebssteuerung.

Durch eine Umstrukturierung beim Anbieter für Dialyseprodukte übernahm Weyand im Februar 2023 dann ein Team, das zunehmend auch Marketingaufgaben abdeckte. Diese neuen Herausforderungen weckten ihre Leidenschaft für die Verbindung von Zahlen und kreativen Konzepten. Als Team Lead Commercial Excellence treibt sie heute Projekte und Transformationen erfolgreich voran.

Für unsere Talente-Serie wurde sie mit folgenden Worten vorgeschlagen: “Trotz ihrer erst 28 Jahre hat sie bei Fresenius Medical Care bereits einen beeindruckenden Fußabdruck hinterlassen.”

Smarketing in Aktion: Marktbasiertes Marketing mit Schnittstelle zum Vertrieb

Rebekka Weyand hat sich mit ihrem Team in einer spannenden Mischung aus Marketing, Datenanalyse und strategischer Steuerung etabliert. Das marktbasierte Management, an dessen weiterer Entwicklung sie arbeitet, fußt vor allem auf einer effektiven Nutzung von Daten. “Das ist eben das, was meine Stelle für mich so interessant macht: Dass es viel um marktbasiertes Marketing mit der Schnittstelle zum Vertrieb geht”, sagt sie.

Vom Aufbau eines eigenen Blogs für den deutschen Markt bis zur Optimierung von Kampagnen und der Profitabilität neuer Produkte deckt Weyands Arbeit ein breites Spektrum ab. Sie und ihr Team haben für Fresenius bereits ein Microsoft CRM-System eingeführt und Omnichannel-Marketingstrategien entwickelt, die die digitale Kundenansprache stärken sollen. Außerdem baute sie die Funktion “Pricing Office” auf, die strategische Preise für neue Produkte entwickelt.

Übertragung erfolgreicher Marketing-Konzepte weltweit

Für die Zukunft hat Weyand klare Ziele. Sie möchte die im deutschen Markt erprobten Ansätze auf andere Länder und Regionen übertragen, dabei müsse man jedoch die spezifischen Unterschiede von Gesundheitssystemen berücksichtigen.

Ein weiteres Vorhaben ist die Transformation der Marketingorganisation, vor allem in der Art der Kommunikation. Ihr Fokus liegt darauf, weg von rein produktzentrierten Botschaften hin zu einer kundenorientierten Ansprache zu gelangen, die den Nutzen und die Relevanz von Produkten in den Vordergrund stellt.

Gleichzeitig zeigt Weyand sich aufgeschlossen gegenüber neuen Chancen und persönlichem Wachstum: „Man muss einfach offenbleiben und schauen, was kommt“, sagt sie am Ende unseres Gesprächs und lächelt.

Lieblingsmarke?

Fitbit

Tollste Werbung?

Kinderriegel Werbespot “The Power of Love”

Dein Vorbild?

Es gibt nicht das eine Vorbild, sondern verschiedene Personen, die Verantwortung übernehmen und die Gabe haben, andere zu inspirieren und zu begeistern.

Bester Rat?

Erweitere deinen Horizont, indem du über den Tellerrand hinausblickst, und fang einfach an.

Was treibt dich an?

Mein Team und etwas zu bewegen, das sich richtig anfühlt.