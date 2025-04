Marken-Award 2025: Nun ist die Jury am Zug

Die Bewerbungsfrist ist zu Ende. In der kommenden Woche startet der Juryprozess für den 25. Marken-Award. Der renommierte Marketingpreis feiert im Juni sein 25-jähriges Jubiläum.

Der Countdown zum Marken-Award 2025 läuft. Noch sind es rund 80 Tage, bis der renommierte Marketingpreis zum 25. Mal verliehen wird. Bei der Preisverleihung am 24. Juni in Düsseldorf werden die Gewinner in drei Kategorien ausgezeichnet.

Nach dem Ende der Bewerbungsphase startet nun der Juryprozess: Die hochkarätig besetzte Jury aus Management, Marketing, Medien und Agenturen unter Vorsitz von Solutions-Geschäftsführer Jan Leiskau und BVMC-Präsident Claudio Montanini entscheidet in einem zweistufigen Auswahlverfahren über die Gewinnermarken.

Shortlist, Jurysitzung und Preisverleihung

Bis Ende April sichten und bewerten die Jurorinnen und Juroren alle Einreichungen und setzen die Finalisten für jede Kategorie auf eine Shortlist. Diese werden am 23. Mai zum Jury-Pitch nach Berlin eingeladen. Die Sieger werden schließlich im Rahmen der Verleihung des Marken-Awards am 24. Juni bekannt gegeben – und gefeiert!

Unternehmen, nicht-kommerzielle und staatliche Organisationen sowie Agenturen (im Namen ihrer Auftraggeber) konnten sich in folgenden Kategorien um eine der begehrten Trophäen bewerben:

Kategorie „Markenführung“

Für diese Kategorie können sich Marken mit einer hervorragenden Strategie und nachweisbarem Erfolg bei einer von ihnen definierten (Kommunikations-)Maßnahme bewerben. Das können strukturelle Cases wie der Aufbau von Markenarchitekturen, erfolgreiche Kundenprojekte oder 360-Grad-Kampagnen sein.

Kategorie „Gesellschaftliches Engagement“

Umwelt- und Naturschutz, Gleichberechtigung, soziale Verantwortung: Marken haben das Potenzial, auf vielfältige Weise ihren Beitrag zu einer besseren Zukunft zu leisten. Sie können dabei nicht nur auf veränderte Gewohnheiten von Verbraucherinnen und Verbrauchern reagieren, sondern diese aktiv beeinflussen. Für diese Kategorie können sich Marken bewerben, die sich in besonderer Weise um ein gesellschaftliches Thema verdient machen, das nicht (vorrangig oder ausschließlich) dem eigenen Erfolg dient.

Kategorie: Markenpersönlichkeit

Der Marken-Award der dritten Kategorie, Markenpersönlichkeit, wird ebenfalls am 24. Juni verliehen. Eine Bewerbung dafür ist nicht möglich. Den Jurypreis gewinnt eine Person, die die Wahrnehmung ihrer Marke/Organisation in der Öffentlichkeit in besonderem Maße geprägt hat.

25. Auflage des traditionsreichen Preises

Seit 2001 prämieren die absatzwirtschaft und der Bundesverband Marketing Clubs (BVMC) bereits exzellente Leistungen in der Markenführung mit dem Marken-Award. Preisträger im vergangenen Jahr waren die R+V Versicherung in der Kategorie „Gesellschaftliches Engagement“ und die Nichtregierungsorganisation Hate Aid in der Kategorie „Markenführung“. Als beste Markenpersönlichkeiten des Jahres 2024 wurde Viva-con-Agua-Mitgründer und Aktivist Michael Fritz ausgezeichnet.

Um den Marken-Award bewerben konnten sich Unternehmen aus allen Branchen und Bereichen der Wirtschaft (Dienstleistung, Handel, Konsumgüter, Investitionsgüter, Medien, Business-to-Business, Mittelstand etc.) sowie nicht-kommerzielle und staatliche Organisationen mit Sitz im deutschsprachigen Raum. Ebenso eingeladen waren Agenturen und Dienstleister, die im Namen und mit Zustimmung ihrer Auftraggeber einreichen.

Alle Infos zum Marken-Award erhalten Sie hier.