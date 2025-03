Marken-Award 2025: Noch zwei Wochen für die Jubiläumspreise bewerben

Was zeichnet einen Marken-Award-Gewinner aus? „Es geht nicht immer nur ums größte Budget, sondern auch um die Frage, wie man seine Ziele mit viel Kreativität erreichen kann“, sagte Jan Leiskau, Co-Juryvorsitzender und Geschäftsführer der Solutions by Handelsblatt Media Group, zu der auch die absatzwirtschaft gehört, bei der Preisverleihung im vergangenen Jahr.

Weil die Jurorinnen und Juroren beide Seiten berücksichtigen müssen – die Erfolgskennzahlen einer Marke oder Kampagne und die kreative Leistung der Markenverantwortlichen – kommt es im Rahmen der Bewertung regelmäßig zu kontroversen Debatten: „Am Ende wirkt es so leicht, aber wir haben uns die Köpfe heißgeredet und heftig diskutiert“, räumte Leiskau nach der Jurysitzung im Vorjahr ein.

„Der Marken-Award ist mehr als nur eine Auszeichnung – er ist seit 25 Jahren eine Bühne für exzellente Markenarbeit und ein Spiegel der Entwicklungen im Marketing.“

Jan Leiskau, Geschäftsführer Solutions by Handelsblatt Media Group und Co-Juryvorsitzender

Es war die 24. Auflage des renommierten Marketingpreises, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert. „Der Marken-Award ist mehr als nur eine Auszeichnung – er ist seit 25 Jahren eine Bühne für exzellente Markenarbeit und ein Spiegel der Entwicklungen im Marketing“, so Leiskau. Besonders im Jubiläumsjahr zeige sich, wie wichtig starke Marken als Orientierung in einer immer komplexeren Welt sind. „Der Award würdigt nicht nur Spitzenleistungen, sondern inspiriert und setzt Impulse für die Zukunft der Branche.“

25. Auflage des traditionsreichen Preises

Seit 2001 prämieren die absatzwirtschaft und der Bundesverband Marketing Clubs (BVMC) bereits exzellente Leistungen in der Markenführung mit dem Marken-Award. Preisträger im vergangenen Jahr waren die R+V Versicherung in der Kategorie „Gesellschaftliches Engagement“ und die Nichtregierungsorganisation Hate Aid in der Kategorie „Markenführung“. Als beste Markenpersönlichkeiten des Jahres 2024 wurde Viva-con-Agua-Mitgründer und Aktivist Michael Fritz ausgezeichnet.

Nun geht es in die nächste Runde. Unternehmen und Agenturen können sich ab sofort in folgenden Kategorien um eine der begehrten Trophäen bewerben:

Kategorie „Markenführung“

Für diese Kategorie können sich Marken mit einer hervorragenden Strategie und nachweisbarem Erfolg bei einer von ihnen definierten (Kommunikations-)Maßnahme bewerben. Das können strukturelle Cases wie der Aufbau von Markenarchitekturen, erfolgreiche Kundenprojekte oder 360-Grad-Kampagnen sein.

Kategorie „Gesellschaftliches Engagement“

Umwelt- und Naturschutz, Gleichberechtigung, soziale Verantwortung: Marken haben das Potenzial, auf vielfältige Weise ihren Beitrag zu einer besseren Zukunft zu leisten. Sie können dabei nicht nur auf veränderte Gewohnheiten von Verbraucher*innen reagieren, sondern diese aktiv beeinflussen. Für diese Kategorie können sich Marken bewerben, die sich in besonderer Weise um ein gesellschaftliches Thema verdient machen, das nicht (vorrangig oder ausschließlich) dem eigenen Erfolg dient.

Bewerbungen können bis zum 4. April 2025 hier eingereicht werden.

Weitere Infos zum Marken-Award erhalten Sie hier.

Eine hochkarätig besetzte Jury aus Management, Marketing, Medien und Agenturen unter Vorsitz von Solutions-Geschäftsführer Jan Leiskau und BVMC-Präsident Claudio Montanini entscheidet in einem zweistufigen Auswahlverfahren über die Gewinnermarke in jeder der Kategorien.

Shortlist, Jurysitzung und Preisverleihung

Bis Ende April sichtet und bewertet die Jury die Einreichungen und setzt die Finalisten für jede Kategorie auf eine Shortlist. Diese werden am 23. Mai zum Jury-Pitch nach Berlin eingeladen. Die Sieger werden schließlich im Rahmen der Verleihung des Marken-Awards am 24. Juni bekannt gegeben – und gefeiert!

Um den Marken-Award bewerben können sich Unternehmen aus allen Branchen und Bereichen der Wirtschaft (Dienstleistung, Handel, Konsumgüter, Investitionsgüter, Medien, Business-to-Business, Mittelstand etc.) sowie nicht-kommerzielle und staatliche Organisationen mit Sitz im deutschsprachigen Raum. Ebenso eingeladen sind Agenturen und Dienstleister, die im Namen und mit Zustimmung ihrer Auftraggeber einreichen.

Dritte Kategorie: Markenpersönlichkeit

Der Marken-Award der dritten Kategorie, Markenpersönlichkeit, wird ebenfalls am 24. Juni verliehen. Eine Bewerbung dafür ist nicht möglich. Gekürt wird eine Person, die die Wahrnehmung ihrer Marke/Organisation in der Öffentlichkeit in besonderem Maße geprägt hat.