Erfolgsstrategien für den E-Commerce

In unserem neuen Schwerpunkt liegt der Fokus auf dem Thema E-Commerce. Außerdem stellen wir in Kurzporträts 24 Top-Nachwuchstalente aus dem Marketing vor.

Damit die Vorweihnachtszeit nicht in unnötigen Stress ausartet, haben nicht wenige in meinem Freundes- und Bekanntenkreis bereits Mitte September mit der Jagd nach den passenden Geschenken begonnen. Warten bis zum Black Friday oder Cyber Monday? Für sie keine Option.

Auch die Redaktion der absatzwirtschaft hat den Herbst gut genutzt und unseren Adventskalender befüllt: Wie in den Jahren zuvor stellen wir in Kurzporträts 24 Top-Nachwuchstalente aus dem Marketing vor und berichten über ihre Erfolge und vor allem: ihre Pläne.

Temu, Amazon und Blue Yonder

Im Schwerpunkt dieser Ausgabe befassen wir uns intensiv mit dem Thema E-Commerce. Zum Beispiel mit dem revolutionären Ansatz des US-amerikanischen Start-ups Temu, das sich anschickt, zum Systemsprenger zu werden. Oder mit der Demand Side Platform (DSP) von Amazon, die auch marktplatzfremden Händlern verspricht, den gesamten Funnel zu bespielen und Verkäufe gezielt vorzubereiten. Außerdem haben wir uns mit Michael Feindt, dem Gründer von Blue Yonder, über Predictive Analytics unterhalten. Die von ihm entwickelte Lösung ist weltweit bei großen Händlern im Einsatz und trifft Trillionen von Vorhersagen.

Wir können nicht in die Zukunft schauen. Was wir aber heute schon wissen: Auch im Januar wird es bei uns um das Thema Handel gehen. Denn dann beschäftigen wir uns mit Omnichannel-Strategien – von Pricing bis Promotion ist für jede*n was dabei. Sie dürfen sich also gern schon auf 2024 freuen. Wir tun es jedenfalls.

Jetzt aber erst mal: Viel Spaß bei der Lektüre.