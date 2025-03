KI im Marketing bei Vodafone

KI-generierte Stimmen in der Radiowerbung und die Vorhersage der Performance von Werbemitteln – dafür setzt Vodafone bereits Künstliche Intelligenz ein. Abteilungsleiter Marketing und General Content Björn Simon erklärt in Folge 47 unserer Serie zu KI im Marketing, was die Vorteile sind.