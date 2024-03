KI im Marketing bei Parship 

Herr Murschenhofer, wofür haben Sie KI zuletzt persönlich eingesetzt?

Ganz persönlich habe ich mir von ChatGPT für einen Städtetrip Empfehlungen für Restaurants und Aktivitäten in Athen zusammenstellen lassen.



In welcher Weise setzt Ihr Unternehmen KI im Marketing ein?

KI ist aus dem Marketing-Alltag nicht mehr wegzudenken und kommt bei der ParshipMeet Group in verschiedensten Bereichen zum Einsatz, etwa im Display Marketing, bei Paid Social Media sowie im SEO- oder im Designbereich. In der Konzeptionsphase dienen uns ChatGPT oder andere KI-basierte Textgeneratoren bei der Gestaltung von Anzeigen oft als Startwerkzeug. Sie können aber auch frischen Input liefern, wenn wir griffige Headlines oder Call-to-Actions für bestimmte Zielgruppen benötigen. Damit sind sie gerade in der Vorbereitung von neuen Anzeigentests durchaus eine Bereicherung. Im SEO-Bereich hilft KI insbesondere bei der Erstellung von Briefings. Und in unserem Design-Team ist KI fester Bestandteil bei der Bildretusche sowie bei der Nachbearbeitung von Audioinhalten. Doch gerade in der Dating-Branche ist ein gezielter Einsatz wichtig. Mit unseren Marken wie Parship, ElitePartner, eharmony oder Lovoo verbinden wir echte Menschen mit echten Emotionen. Das muss sich auch in unseren Kampagnen widerspiegeln.



Können Sie anhand eines konkreten Beispiels erklären, wie KI Ihrem Marketing-Team die Arbeit erleichtert?

Ein gutes Beispiel, wie sich die Expertise unserer Teammitglieder und der Mehrwert von KI gegenseitig ergänzen, ist das Erstellen von Briefings für Artikel mit Keyword-Fokus: Im ersten Schritt prüfen wir den User Intent zu einem bestimmten Thema, indem wir die KI explizit fragen, was User dazu erwarten und lesen möchten. Der Output wird in der Regel noch einmal mit einer Google-Analyse überprüft. Um die Struktur eines Artikels auszuarbeiten, bitten wir die KI, richtige Fragen und Unterthemen zu formulieren. Das Ergebnis verifizieren wir wiederum manuell. Anschließend lassen wir die KI Vorschläge für Meta-Title und Meta-Description formulieren. Geschrieben werden die Inhalte aber dennoch von unseren Autor*innen, die aber von einem deutlich schlankeren Prozess profitieren.



Welche rechtlichen oder ethischen Fragen zur KI sind Ihrer Meinung nach noch zu klären?

Wichtig ist der verantwortungsvolle Umgang mit KI. Als Marketingverantwortliche sind wir in der Position, jetzt die richtigen Weichen zu stellen. Wir sollten uns einig sein, dass Fakes und Verfälschungen unredlich sind. Insbesondere wenn Personen involviert sind, ist es unerlässlich, den ursprünglichen Kontext nicht zu verfälschen. Eine Kennzeichnungspflicht für KI-generiertes Material könnte in diesem Zusammenhang hilfreich sein. Wer sich mit unseren Inhalten auseinandersetzt, muss sich zudem darauf verlassen können, dass sie tatsächlich von uns stammen. Hier könnten – zumindest auf den gängigen Plattformen – Verifizierungslösungen hilfreich sein, damit die Urheber von Inhalten eindeutig erkannt und klar zugeordnet werden können.

Welche Aufgaben im Marketing könnte die KI in Zukunft noch übernehmen und wo liegen die Grenzen, also wofür wird es immer das menschliche Hirn brauchen?

Ich bin ich überzeugt, dass man KI nicht als Feind, sondern als Freund betrachten sollte – beziehungsweise als Kolleg*in. Auch wenn viele Applikationen noch in einer Frühphase sind, unterstützen sie uns im Arbeitsalltag bereits an vielen Stellen und sorgen für effizientere Workflows. Trotzdem werden wir auf menschliche Kapazitäten auf absehbare Zeit nicht verzichten können – das wissen wir als Online-Dating-Anbieter nur zu genau. Für uns ist es essenziell, genau abzuwägen, in welchen Bereichen der Einsatz von KI einen Mehrwert liefert und wo wir auch ganz bewusst darauf verzichten, den vollen Umfang an Möglichkeiten auszuschöpfen. Als Marketer dürfen wir uns auch morgen nicht damit zufriedengeben, KI-generierter Inhalte lediglich zu prompten, zu prüfen und zu optimieren. Das würde nur zu durchschnittlichen Arbeitsergebnissen führen, da KI dazu neigt, den Mittelweg aus bestehenden Creatives zu beschreiten. Echte Innovation braucht weiterhin kluge Köpfe.

Das Interview wurde schriftlich geführt.



