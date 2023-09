KI im Marketing bei Tchibo

Frau Büttner, in welcher Weise setzt Tchibo KI bereits ein?

Bei allen Möglichkeiten, die die KI bietet, entscheidend ist der clevere Einsatz. Wir testen die Möglichkeiten von KI in allen Bereichen. Bereits live gegangen ist zum Beispiel unser interner ChatBot HRbert: Er hilft Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, schnell eine Antwort auf Fragen zu Personalprozessen, Formularen und anderen Themen zu bekommen und schafft den Kolleginnen und Kollegen des Bereichs mehr Raum für die Lösung komplexerer Fragestellungen.

Auch im Marketing haben wir schon früh den Einsatz von KI erprobt, zum Beispiel produzieren wir inzwischen die Fotos einzelner Vermarktungswochen komplett digital oder nutzen KI um unseren E-Mail-Aussand zu optimieren. Das sind großartige Entwicklungen, aber erst der Anfang. Wir sehen hier große und vielfältige Chancen.



Haben Sie vor, Ihren Mitarbeitenden ethische Leitlinien zum Einsatz von generativer KI an die Hand zu gegeben oder gibt es schon welche?

Im ersten Schritt war uns wichtig, rechtssicher zu arbeiten. Aber natürlich stellen sich auch ethische Fragen: Wie transparent wollen wir damit umgehen, wenn KI im Spiel war. Hier gibt es Trends, die wir durchaus kritisch sehen. Denken Sie an die Influencerin Apoki aus Korea, die fast vier Millionen Fans hat, aber nur virtuell existiert. Ist es ok, über eine komplett virtuelle Welt Konsumenten in ihren Wünschen und Träumen anzusprechen? Wie stellen wir sicher, dass wir Bias erkennen und unseren Kunden wirklich Lebensfreude vermitteln und nicht mehr Stress verursachen? Auch beim Thema Datensicherheit gibt es Fragen über den Datenschutz hinaus. Hierzu werden wir Antworten entwickeln müssen.



Würden Sie eine persönliche Erfahrung, die Sie mit (generativer) KI gemacht haben, mit uns teilen?

GPT nutze ich regelmäßig im Arbeitsalltag, zum Beispiel für Textentwürfe. Aber auch im privaten Bereich ist es doch zumindest interessant, welche Antworten das Modell parat hat. Was ich damit mache, liegt ja in meiner Hand.



Aus heutiger Sicht: Welche Aufgaben im Marketing wird die KI zuerst übernehmen?

KI ist heute insbesondere da stark, wo es um die Mustererkennung innerhalb großer Datenmengen oder um Sprachverarbeitung geht. Ich sehe hier großes Potential in der Automatisierung der Datenanalyse, um Kunden-Insights zu erlangen. Bei der generativen KI ist die Text- und Content-Erstellung naheliegend, insbesondere hinsichtlich des großen Bedarfs an personalisierten Inhalten. Generische Bildwelten können heute auf fantastische Weise erzeugt werden und die Bildbearbeitung sehr vereinfachen. Da generative KI sich noch schwer damit tut, ein Produkt unverändert in eine erzeugte Welt einzusetzen, wird bei Produktinszenierungen noch der weiteste Weg zu gehen sein. Aber in absehbarer Zeit wird das auch Standard sein und uns häufig im Alltag begegnen.



In welchen Bereichen oder für welche Tätigkeiten wird es immer das menschliche Hirn brauchen?

Wir haben schon viele Technologiesprünge erlebt und jeder stellte Bekanntes in Frage. So auch jetzt wieder. Und wir wissen: Jeder kann sich Pinsel und Farbe kaufen, aber nicht jeder vermag daraus ein Kunstwerk zu erschaffen. Insofern werden wir sicher sehr anders arbeiten, da wir mit den neuen Werkzeugen ganz neue Möglichkeiten haben. Aber auch in der Nutzung von KI und generativer KI brauchen wir Kreativität, Empathie, Vorstellungskraft und ein Gespür für den Zeitgeist. Da macht uns Menschen momentan keiner etwas vor.

Alle bisher erschienenen Folgen dieser Interviewserie mit Markenentscheider*innen zu KI lesen Sie hier:



