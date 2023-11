KI im Marketing bei Nivea

Frau Niebuhr, Frau Bartenschlager, wofür haben Sie KI zuletzt persönlich eingesetzt?

Wir haben KI für unsere jüngsten LinkedIn-Posts auf unseren privaten Accounts genutzt. ChatGPT macht die Texte in Sekundenschnelle social-media-ready.

In welcher Weise setzt Ihr Unternehmen KI im Marketing ein?

Wir setzen künstliche Intelligenz in verschiedenen Marketingbereichen ein. Insbesondere im Digital Marketing und Media ist KI schon seit Längerem Teil unseres Tagesgeschäfts. Wir personalisieren Werbung und optimieren unsere Inhalte automatisiert durch KI. Aktuell testen wir zudem generative KI, bei der es um die Schaffung neuer Inhalte durch die KI geht.

Welche rechtlichen oder ethischen Fragen zur KI sind Ihrer Meinung nach noch ungeklärt?

Wir sehen offene Fragen rund um Ethik, Datenschutz, Urheberrecht und so weiter. Spannend ist, wie in diesem Bereich die Gesetzgebung aussehen wird. Intern versuchen wir, diese Fragen in der nächsten Zeit fallindividuell und durch Guidelines für uns zu klären. Unter anderem sind unserer Meinung nach in folgenden Themengebieten grundlegende Fragen zu klären:

Ethik: Wie arbeiten wir mit KI, damit sie unsere Arbeit effizienter macht und dabei ethische Standards erfüllt?

Verantwortung und Haftung: Wer ist verantwortlich und haftet, wenn eine durch KI getroffene Entscheidung fehlschlägt oder unbeabsichtigte Auswirkungen hat: die KI, der Herausgeber der KI oder die Person, die die KI bedient hat?

Diskriminierung und Bias: KI-Algorithmen können unbeabsichtigte Vorurteile reproduzieren, die einzelne Menschengruppen benachteiligen können. Es muss sichergestellt sein, dass KI-Modelle fair und diskriminierungsfrei sind.

Transparenz: Wie stellen wir einen Standard her, um die Kennzeichnung von durch KI erstellten Inhalten sicherzustellen?

Welche Aufgaben im Marketing könnte die KI in Zukunft noch übernehmen?

Die Möglichkeiten der KI erstrecken sich in nahezu alle Marketingbereiche: Ideengenerierung, Erstellung von Bild,- Text- und Videoinhalten, Analytik, Suchmaschinenoptimierung. Wir stellen uns eher die Frage, in welchen Bereichen wird es perspektivisch keinen Einsatz von KI geben.

Wo liegen die Grenzen, also für was wird es immer das menschliche Hirn brauchen?

Wir glauben an emotionale Intelligenz und Zwischenmenschlichkeit. Auch wenn KI Sprache verarbeiten und generieren kann, sind emotionale Zwischentöne, persönliche Beziehungen und Empathie oft entscheidend, um eine echte Verbindung, Nähe und Vertrauen entstehen zu lassen.

Das Interview wurde schriftlich geführt.

