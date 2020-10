Geschäftsführerin Ariane Derks verlässt den DMV

Von

Ariane Derks wird den DMV verlassen. Die Mitglieder des Verbands wurden bereits auf ihrer jährlichen Versammlung im September darüber informiert. Zu ihrem überraschenden Weggang sagt Derks: “Es hat mir große Freude gemacht, für den Verband zu arbeiten. Es gibt im DMV tolle Leute. Das Marketing ist eine wichtige Branche, die eine Stimme in Deutschland braucht.”

Zu ihren weiteren Plänen möchte die Betriebswirtin noch keine Auskunft geben. Vor ihrer Tätigkeit beim DMV war Derks unter anderem gut zehn Jahre Geschäftsführerin der Standortmarketinginitiative “Deutschland – Land der Ideen”, CSR-Verantwortliche bei Thyssenkrupp und Principal Director bei Accenture.

Vorstand und Beirat bedauern die Entscheidung

“Vorstand und Beirat bedauern den Entschluss von Frau Derks, die Geschäftsstelle des Deutschen Marketing Verbandes in Düsseldorf zu verlassen, außerordentlich”, sagt Michael Vagedes, Vorstand Öffentlichkeitsarbeit beim DMV. “In der Zeit, in der Frau Derks die Geschäftsführung innehatte, wurden entscheidende Schritte für eine zukunftsfähige Neuaufstellung und die dazu notwendige Umstrukturierung des DMV e.V. und der Service GmbH vorangetrieben.”

Es gelte nun, diese strukturellen Veränderungen zügig umzusetzen, auf die durch die Corona-Pandemie auf den Verband zukommenden Veränderungen zu reagieren und, so Vagedes, “last but not least die Neuausrichtung des Deutschen Marketing Tages, der Klappe und des BOB-Awards sowie die Nähe zu politischen Entscheidungsträgern zu organisieren”. Es gibt also viel zu tun.

absatzwirtschaft+

