Digital Out-of-Home: Wenn Plakate laufen lernen

Darf ich mich vorstellen? Ich bin die Neue. Mein Name ist Christa Catharina Müller. Mit dieser Ausgabe der absatzwirtschaft übernehme ich die redaktionelle Leitung des Magazins – online wie gedruckt. Einige von Ihnen kenne ich bestimmt aus früheren Karrierestationen, andere werde ich in den kommenden Wochen und Monaten hoffentlich virtuell oder vielleicht sogar persönlich kennenlernen. Ich kann Ihnen jedenfalls versichern, dass ich mich sehr auf einen regen Austausch freue.

Denn eines kann ich Ihnen versprechen: So wie Sie die absatzwirtschaft kennen, wird sie nicht bleiben. Gemeinsam mit den beiden Redakteuren Henning Eberhardt und Thomas Thieme, aber auch den erfahrenen Kolleg*innen des erweiterten Teams und ein paar neuen Stimmen werden wir die verschiedenen Kanäle neu konzipieren und gestalten. Wie sagt man so schön: Wir wollen nicht alles anders, aber vieles besser machen!

Christa Catharina Müller (Quelle: Amelie Amon)



Was heißt das konkret? Die Frage kann ich hier und heute nicht final beantworten. Zum einen, weil wir mitten im Prozess stecken, zum anderen, weil ich davon überzeugt bin, dass es nicht einen einmaligen Relaunch braucht, sondern eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Inhalte und Optik. Ausgabe für Ausgabe, Tag für Tag.

Und weil wir dieses Magazin nicht für uns, sondern für Sie machen, möchten wir Sie an dieser Stelle dazu einladen, Ihre Gedanken mit uns zu teilen: Gibt es Inhalte, die Ihnen aktuell noch zu kurz kommen oder gar nicht stattfinden? Was gefällt Ihnen an der absatzwirtschaft und sollte Ihrer Meinung nach unbedingt weitergeführt werden? Worauf können wir in Zukunft verzichten? Ich kann es nur betonen; wir sind offen für Ihre Anregungen und Wünsche. Schreiben Sie uns!

Einen kompletten Überblick über die Themen der November-Ausgabe der absatzwirtschaft finden Sie hier im Inhaltsverzeichnis:

In der Zwischenzeit gibt es im Heft unter anderem diese Geschichten zu entdecken: Aufmerksamkeitsstark und messbar, dabei so kreativ wie nie zuvor – die digitale Außenwerbung ermöglicht Werbetreibenden, ihre Zielgruppen bestmöglich zu erreichen. Wie dies gelingt und über weitere Entwicklungen der DOOH-Branche berichten Vera Hermes und Christine Mattauch in unserer Titelgeschichte (S. 24).

Was kommt 2023, wenn Drittanbieter-Cookies nicht mehr erlaubt sind? Mit verschiedenen, im Online-­Marketing dringend benötigten Alternativen hat sich Karsten Zunke genauer auseinandergesetzt (S. 38). Und wann Data-driven Marketing an seine Grenzen stößt, erklärt Klaus Janke in seinem Beitrag (S. 42).

Außerdem beschäftigt sich Thomas Thieme mit dem Comeback der Kultmarke Kettler, deren Neustart mitten in die Corona-Pandemie fiel (S. 50). Er hat hierfür mit Melanie Lauer, Vorstandschefin des Unternehmens Trisport, gesprochen, die die Transformation verantwortet und ihre ganz eigenen Ansätze für Hometrainer, Laufbänder und Rudergeräte hat. Da ist was in Bewegung.

In diesem Sinne: Schöne Grüße, heute aus Köln, und viel Spaß bei der Lektüre!

Christa Catharina Müller

E-Mail: c.mueller@handelsblattgroup.com

Twitter: @alias_ccm

