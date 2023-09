Die Klappe 2023: Das ist die Shortlist

Auch in diesem Jahr zeichnet der Bundesverband Marketing Clubs (BVMC) die besten Werbe- und PR-Filme aus. Die Gewinner werden im November in Hamburg gekürt. Diese Bewerber haben es in die Shortlist geschafft.

„Die Klappe“ kürt jedes Jahr Filme und Bewegbildformate in verschiedenen Kategorien. Die Jury besteht aus Marketingverantwortlichen, Unternehmensvertreter*innen, Kreativverantwortlichen aus Agenturen und Produktionen sowie Vertreter*innen der Fachpresse. Sie wählt die besten Arbeiten auf die Shortlist. Die Gewinner werden bei der Preisverleihung am 9. November in Hamburg gekürt.

180 Einreichungen für „Die Klappe“

Zum zweiten Mal in Folge teilen sich Marianne Heiß, Mulitaufsichtsrätin und bis April 2023 CEO BBDO Group Germany, und Christine Wolburg, Head of Sales & Marketing Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), den Juryvorsitz. Gemeinsam mit den anderen Juror*innen trafen sich die Vorsitzenden in München und wählten 53 Cases aus 180 Einreichungen auf die Shortlist.

„In diesem Jahr war die Jury in München extrem stark und vielfältig besetzt, wir haben außergewöhnliche emotionale und nachhaltige Arbeiten gesehen und erlebt, dass Humor wieder eine wichtige Rolle in der Werbung spielt“, wird Heiß in einer Pressemeldung zitiert.

„In 2023 haben wir viele herausragende Kreativarbeiten im Wettbewerb gesehen. Besonders gutes Wachstum können wir beispielsweise in den Kategorien Impact, Digital Experience und Social verzeichnen“, sagt Christine Wolburg.

Diese Arbeiten haben es auf die Shortlist geschafft:

TV and Cinema:

Serviceplan mit „Der Riss“ für Penny

Thjnk Berlin mit „IKEA – The Room“ für Ikea Deutschland

Thjnk Berlin mit „IKEA – Selbstverständlich Nachhaltig“ für Ikea Deutschland

Heimat mit „Lass die Natur mal machen“ für Hornbach

Heimat mit „Entfesselt“ für Hornbach

Saatchi & Saatchi mit „Technik im richtigen Moment“ für Media Markt Saturn Retail Group

PR – External Communication:

BVG mit „Das Muster der Vielfalt.“ für BVG

Philipp und Keuntje / Mantikor mit „The Homeless Gallery“ für Hinz&Kunzt / Hamburger Kunsthalle

PR – Image Film:

BVG mit „Das Muster der Vielfalt.“ für BVG

Online Video – Best Online Video:

Heimat mit „Entfesselt“ für Hornbach

Ogilvy Germany mit „ESCAPE: HE LP / KO TZ / SH IT“ für Deutsche Bahn

BVG mit „Das Muster der Vielfalt.“ für BVG

Accenture Song Germany mit „Fragrance for everyone“ für Aldi Nord

Scholz & Friends mit „Erstmal Essen“ für Uber Eats

Best Use of Celebrity:

Grabarz & Partner mit „Früher Beef, heute Plant-based.“ für Burger King Deutschland

Digital Experience – Best Interactive:

Saatchi & Saatchi mit „Oreo Cheat Cookies“ für Mondelēz Europe

Digital Experience – Best Digital Experience:

Loved mit „FAQ YOU – An educational (R)evolution“ für F/A/Q

Grabarz & Partner mit „Jump ’n’ Hear – A Roblox Hearing Game.“ für Audibene

Digital Experience – Best Digital OOH:

Leo Burnett mit „Climate Realism“ für WWF

Digital Experience – Best Use of VR:

Digitas Pixelpark mit „Operation #OCEANDETOX“ für WWF

Best International Film:

Heimat mit „Lass die Natur mal machen“ für Hornbach

Heimat mit „Entfesselt“ für Hornbach

Impact:

Serviceplan mit „Der Riss“ für Penny

Philipp und Keuntje / Mantikor mit „The Homeless Gallery“ für Hinz&Kunzt / Hamburger Kunsthalle

Tempomedia Filmproduktion mit „Mercedes-Benz – One of Many“ für Mercedes-Benz

Accenture Song Germany mit „Designed In Bangladesh. Made in Europe.“ für Ekn Footwear

Thjnk München mit „Unsichtbar für die Gesellschaft.“ für SOS-Kinderdorf

BVG mit „Das Muster der Vielfalt.“ für BVG

Social Media:

Heimat mit „Buchstabenklau“ für Hornbach

Saatchi & Saatchi mit „Oreo Cheat Cookies“ für Mondelēz Europe

Accenture Song Germany mit „Fragrance for everyone“ für Aldi Nord

Scholz & Friends mit „Shirin David x McDonald’s – Lieben Wir“ für McDonald’s

GGH MullenLowe mit „Knorr #GönnDirGemüse“ für Unilever Deutschland

Craft – Direction:

Heimat mit „Lass die Natur mal machen“ für Hornbach

Heimat mit „Entfesselt“ für Hornbach

Serviceplan mit „Der Riss“ für Penny

Craft – Camera:

Heimat mit „Lass die Natur mal machen“ für Hornbach

Serviceplan mit „Der Riss“ für Penny

Thjnk München mit „Unsichtbar für die Gesellschaft.“ für SOS-Kinderdorf

Craft – Edit:

Heimat mit „Lass die Natur mal machen“ für Hornbach

Heimat mit „Entfesselt“ für Hornbach

Craft – Sound:

Heimat mit „Lass die Natur mal machen“ für Hornbach

Heimat mit „Entfesselt“ für Hornbach

Serviceplan mit „Der Riss“ für Penny

Serviceplan mit „THE XMinded – BREAK THE NORM“ für BMW

Scholz & Friends mit „Erstmal Essen“ für Uber Eats

Saatchi & Saatchi mit „Der Chor gegen Hass“ für Deutsche Telekom

Craft – Visual Effects:

Heimat mit „Lass die Natur mal machen“ für Hornbach

Serviceplan mit „Der Riss“ für Penny

Craft – Casting:

Serviceplan mit „Der Riss“ für Penny

Heimat mit „Gib Veggie eine Chance!“ für LSI Netherlands

Thjnk Berlin mit „IKEA – Selbstverständlich Nachhaltig“ für Ikea Deutschland

David + Martin „To The Moon“ für Bitpanda

Christa Catharina Müller, Chefredakteurin der absatzwirtschaft, ist Teil der Jury von „Die Klappe“.