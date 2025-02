Christine Wolburg wird Chief Brand Officer bei VW

Christine Wolburg, seit 2021 Head of Sales & Marketing bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG), übernimmt zum 1. April die neu geschaffene Position Chief Brand Officer (CBO) der Marke Volkswagen. Sie berichtet dort an Thomas Schäfer, Mitglied des VW-Vorstands und CEO der Marke Volkswagen.

Wohlburg verfügt über jahrelange Erfahrung in der Automobilindustrie. Vor ihrem Engagement bei der BVG leitete sie knapp fünf Jahre lang die Produktkommunikation für Mercedes-Benz Pkw und Smart in Deutschland. Beim Stuttgarter Autobauer hatte die Diplom-Betriebswirtin ihre Karriere gestartet. Dort war sie zunächst im Produktmanagement der Marke Smart tätig und sammelte in der Folge vielfältige Erfahrungen in Vertrieb und Marketing des Konzerns.

Wolburg soll in ihrer neuen Funktion die Verantwortung für die globale Markenerlebnisstrategie von VW übernehmen. Darüber hinaus übernimmt sie die Marketingleitung der Marke Volkswagen von Susanne Franz, die eine andere Aufgabe im Konzern übernehmen wird.