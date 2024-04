Brief an mein jüngeres Ich, Folge 26: Frank Möbius

Im Brief an sich selbst blicken bekannte Köpfe aus dem Marketing zurück. Heute: Frank Möbius, Managing Director bei Goldbach Germany. Er schreibt über Villen in Beverly Hills und seine Faszination für neue Technologien.

Servus jüngerer Frank,

heute darf ich dir ein paar Weisheiten mit auf den Weg geben, die mich in den letzten Jahren gut begleitet haben. Wobei sich vieles einfach ergeben hat, ohne einen konkreten Plan dahinter. Aber vielleicht ist das ja schon der wichtigste Rat an dich: Mach das, was dir Spaß macht und was dich fasziniert.

Dabei muss man vor allem dein Interesse an modernen Technologien und neuen Medien nennen. Dies hat dich durch dein ganzes Leben begleitet und dir auch immer deinen Weg geebnet. Vom lokalen Radio und Fernsehen Anfang der 90er Jahre ging es zum Vorgänger der SevenOne Media, der damaligen MediaGruppe München. Du hast noch die goldenen Zeiten des linearen Fernsehens erlebt. Eines der vielen Highlights der goldenen Zeiten war die Einladung von Investor Haim Saban in seine Villa in Beverly Hills zum Barbecue.

Selfie mit US-Präsident Bill Clinton

Es gab Lobster und Steaks vom Grill – der Nachbar David Foster, ein kanadischer Songwriter, Produzent und Komponist, brachte die Jazzsängerin Renee Olstead als musikalischen Gast mit. Der Stargast des Abends war kein Geringerer als Ex-Präsident Bill Clinton! Er gab nicht nur Weisheiten aus seiner gerade erschienenen Biografie „My Life” zum Besten, sondern stand auch geduldig für alle Fotos mit den Gästen bereit.

Deine Faszination fandest du in der Anwendung neuer Technologien: Neue Gadgets und ihre optimale Anwendung faszinieren dich bis heute. 1996 hattest du ein erstes Handy fest in deinen Dienstwagen verbaut. 2005 stand die erste Maxdome-Streaming-Box zu Hause. Es war revolutionär: Auf einmal konnte man am TV aussuchen, welche Inhalte man wann konsumieren wollte. Du warst hellauf begeistert und deine Gäste ebenso. Heute, 18 Jahre später, ist Streaming aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken.

Spaß an Technologie und Medien

Die gesamte Medienlandschaft hat sich durch den fortschreitenden technologischen Wandel stark verändert. Alles wurde digital: Die OOH-Plakate werden zu Screens, der Videokonsum findet nicht mehr nur am TV, sondern auch am Smartphone, Desktop oder Tablet statt. Selbst der Einkauf von Werbezeiten wurde digitalisiert und automatisiert: vom 30-Sekunden-Spot-Verkauf per Handschlag zum programmatischen Einkauf über DSPs und SSPs, anhand von Daten in Echtzeit.

Aber keine Angst, jüngerer Frank! Du warst schon immer am Puls der Zeit und hast bis heute Spaß an Technologie und Medien.

Keep going!

Frank