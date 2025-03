Adidas bekommt neuen Marketingchef für Zentraleuropa

Adidas bekommt eine neue Führungsspitze im zentral­europäischen Marketing. Nach dem Abgang von Björn Jäger übernimmt Thomas Sailer die Position des Vice President Brand Adidas für diese Region. Der langjährige Adidas-Manager bringt über 25 Jahre Erfahrung im Unternehmen mit und verantwortete zuletzt die globale Markenkommunikation für Adidas Originals.

Sailer tritt sein Amt in einer spannenden Phase an: Im Sommer steht die Fußball-Europameisterschaft der Frauen an, gefolgt von der Weltmeisterschaft der Männer 2026 – beides zentrale Events für Adidas als führende Sportmarke. In seiner neuen Rolle steuert Sailer die Marketingstrategie in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Osteuropa. Sein Ziel sei es, „die Marktführerschaft der drei Streifen in Deutschland und Polen weiter auszubauen und Adidas langfristig in Zentraleuropa zu positionieren“, heißt es aus Unternehmenskreisen.

Der neue Marketingchef ist kein Unbekannter: Seit 1998 arbeitet er für Adidas und war von 2014 bis 2022 als Vice President Brand Adidas in Japan tätig. Nun berichtet er direkt an Marina Mogua, General Manager Adidas für Zentraleuropa. Mit seiner Erfahrung und strategischen Ausrichtung soll er die Marke in einem wettbewerbsintensiven Markt weiter stärken.