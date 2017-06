Skytrax-Ranking: Lufthansa ist unter den Top Ten und dazu die „beste Airline Europas“

Von

Qatar Airways ist laut dem Skytrax-Ranking die beliebteste Fluggesellschaft der Welt. Die nationale Fluggesellschaft Singapore Airlines (SIA) wurde in der jüngsten Passagierbefragung der internationalen Flugtransport-Rating-Organisation Skytrax als zweitbeste Fluggesellschaft der Welt benannt und hat einen Platz zum vergangenen Jahr gut gemacht. SIA war 2016 hinter Qatar Airways der Drittplatzierte. Die letztjährige Top-Airline, Emirates, fiel dieses Jahr auf Platz vier, hinter Japans ANA All Nippon Airways.

Lufthansa auf Platz 7

Am Dienstag hatte nun, am Rande der Luftfahrtmesse in Le Bourget, die Betraungsfirma Skytrax Lufthansa als beste Airline Europas ausgezeichnet – weltweit steht sie auf Platz 7. Die Passagiere hatten Deutschlands größte Fluggesellschaft mit ihrem Feedback zum fünften Mal zur „Besten Transatlantik-Airline“ gewählt – und zur „Besten Fluggesellschaft in Westeuropa“. Gute Auszeichnungen und ein guter Weg nach oben, den Lufthansa gerade hinlegt. Noch haben die Deutschen aber nicht den begehrten fünften Stern von Skytrax ergattert. Seit längerem werben die Deutschen darum, von Skytrax den fünften Stern zu bekommen. Diese Anzahl an Sternen haben bisher weltweit nur neun Fluggesellschaften: Qatar Airways, Singapore Airlines, Cathay Pacific Airways, Asiana Airlines, Hainan Airlines, ANA All Nippon Airways, Garuda Indonesien, EVA Air und Etihad Airways. Lufthansa wäre die erste europäische Airline mit einem fünften Stern. „Ich hoffe, dass das die Vorstufe zur Five-Star-Airline ist“, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr. „Unsere Mitarbeiter wollen für eine der besten Premium-Airlines der Welt arbeiten“, weiß der Chef und hofft auf den weiteren Stern.

Skytrax hatte der Fluggesellschaft den fünften Stern bisher verweigert. Wohl auch wegen der Dauerstreiks in den letzten Jahren. Die sorgten immer wieder für die Unzuverlässigkeit der Fluggesellschaft. Entscheidend für die Sterne sind Bewertungen durch Passagiere, aber Skytrax führt auch Audits bei den Airlines durch und hat 18 Millionen Passagiere aus über 160 Ländern befragt.

Absteiger des Jahres

Ein Absteiger im Spitzenfeld ist Turkish Airlines, die von Platz 7 auf 12 abrutschten. Noch 2016 hatte Turkish Airlines zum wiederholten Mal den Status „beste Airline Europas“ ergattern können. Auch die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin verlor einige Ränge und musste von Platz 74 auf 85 ausweichen.