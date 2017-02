Der Hype um den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz geht weiter. Eine Woche nach seiner Inthronisierung als Merkel-Herausforderer hat der Rheinländer keine Gelegenheit sich in Szene zu setzen ausgelassen – von diversen Interviews bis zu Talkshow-Auftritten. Im Social Web gewinnt der Hype um „The Schulz“ unterdessen immer mehr an Eigendynamik. In Anlehnung an die "Alternative Facts" der Trump-Administration dichtet die Netzgemeinde dem 61-Jährigen unter dem Hashtag #SchulzFacts auch so manch mirakulöse Meisterleistung an.