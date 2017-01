Die Dauerfehde zwischen Donald Trump und der New York Times geht in die nächste Runde. Am Wochenende teilte der neue US-Präsident in gleich vier Tweets gegen die 165 Jahre alte Traditionszeitung aus: Donald Trump warf der "Gray Lady" erneut eine unehrliche Berichterstattung vor und kanzelte die New York Times als "Fake News" ab. Mehr noch: Der neue US-Präsident empfahl die Übernahme oder Schließung des US-Qualitätsmediums.