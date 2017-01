Abgehackte Sätze, schräge Formulierungen: Warum sich das Donald Trump-Interview in der Bild-Zeitung so seltsam liest

Das Donald Trump-Interview in der Bild, das vom scheidenden Herausgeber Kai Diekmann zusammen mit einem Journalisten der britischen Times geführt wurde, ist ein Scoop, der weltweit Beachtung findet. Für deutsche Leser mag sich das Interview in der schriftlichen Form aber seltsam lesen. Warum spricht Trump so oft in wirren, unvollständigen Sätzen und warum schreibt die Redaktion so viele Anmerkungen? Der Grund sind unterschiedliche Interview-Praktiken in den USA und Deutschland – und Trumps Misstrauen gegenüber den Medien.