Mittlerweile ist sie zu einer wahren Institution in der internationalen Modeszene geworden, die Mercedes Benz Fashion Week in Berlin. Auch in diesem Frühjahr tummelte sich die gesamte Fashion-Prominenz wieder in der Hauptstadt auf diversen Modeschauen und Events. Kein Wunder also, dass immer mehr Unternehmen den Reiz der Modewoche für sich erkannt haben. Eine zunehmend wichtige Rolle im Strategiemix vieler Marken spielt dabei der Einsatz von Influencern. mehr…