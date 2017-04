Schnäppchenpreis für iPhone 6 bei Aldi: Deswegen lohnen sich für Supermarktketten Sonderaktionen

Das iPhone 6S Plus gibt es ab Mittwoch, den 12.4., bei Aldi Süd für 479 Euro. Das Handy wird nur in ausgesuchten Aldi-Süd-Filialen und im Unterscheid zum ständige vorhandenen Sortiment nur „in begrenzter Stückzahl zur Verfügung“ erhältlich sein. Die großen iPhone-Modelle sollen sowohl in Silber als auch in Spacegrau angeboten werden. Das Angebot ist, trotz 2,5 Jahre Technik, ein sehr günstiges Angebot für das einstige Top-Modell. An diese Sonderaktionen bei Discountern und Lebensmittelhändlern können wir uns nun gewöhnen.

Zuvor hatte schon die Supermarkt-Kette Rewe für gerade einmal 666 Euro das iPhone7, für 200 Euro weniger als bei Apple, in ausgewählten Märkten verkauft. Das gab es tatsächlich noch nie.

Teurer beim Apple-Store

Wer ein iPhone mit großem Display sucht, findet bei Apple nur das iPhone 6S ab 759 Euro oder das aktuelle iPhone 7 Plus ab 899 Euro. Käufer brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass das Gerät nun zu alt ist. Das Flagschiff aus dem Jahr 2014 überzeugt bis heute durch gute Werte. Besonders die gute Verarbeitung, Schnelligkeit und das Handling des Smartphones stechen bis heute heraus.