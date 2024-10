„Wir wollen ein perfektes Kaffeeerlebnis bieten”  

Frau Drusio, bitte fassen Sie Ihre ersten 99 Tage als Marketing Director bei Nespresso in einem Satz zusammen.

Die ersten Wochen waren geprägt von einer sehr steilen Lernkurve, tollen Begegnungen mit unseren Teams und Partnern und einer neuen Wertschätzung für die wertvolle Ressource Kaffee.

Welchen Eindruck haben Sie in diesen ersten Wochen vom Unternehmen gewonnen?

Ich bin beeindruckt davon, wie hoch der Anspruch bei allem ist, was wir tun. Man merkt, dass die Kolleg*innen bei Nespresso zu 100 Prozent hinter der Marke stehen und das mit Begeisterung nach außen tragen. Wir wollen Innovationen treiben und uns immer wieder neu erfinden. Gleichzeitig legen wir enorm hohen Wert auf die Qualität und die Nachhaltigkeit unserer Produkte. Diese beiden Aspekte in Einklang zu bringen, gelingt nicht zuletzt deshalb so gut, weil jede*r im Unternehmen diesen Anspruch versteht und teilt.

Was hat Sie am meisten überrascht?

Ich war weniger überrascht, sondern vielmehr beeindruckt davon, wie ganzheitlich das Thema Nachhaltigkeit bei Nespresso angegangen wird – und das schon seit über 20 Jahren. Das Unternehmen hat früh verstanden, dass Premiumqualität kein isoliertes Merkmal ist, sondern mit einer großen Verantwortung einhergeht, die einen ganzheitlichen Ansatz erfordert. So pflegen wir langjährige Beziehungen zu unseren Kaffeefarmer*innen, respektieren regionale Unterschiede unserer Anbaugebiete und investieren viel in die Weiterbildung rund um regenerative Anbaumethoden. Dieses Selbstverständnis der Marke finde ich beeindruckend.

Mit welcher Hürde hatten Sie so nicht gerechnet?

Der Anspruch, dass wir uns und unsere Marke ständig weiterentwickeln wollen und durch und durch Omnichannel denken, bringt eine gewisse Komplexität mit sich, die im ersten Augenblick nicht immer einfach ist. Wir haben den Anspruch, ein perfektes Kaffeeerlebnis zu bieten – egal ob zu Hause, in unseren Boutiquen, mit unseren Partnern, im Büro oder im Hotel und in der Gastronomie. Hier den Fokus zu behalten, kann eine Herausforderung sein. Umso mehr bin ich dankbar für ein tolles Team, das einen bemerkenswerten Job macht.

Wie unterscheidet sich die Unternehmenskultur bei Nespresso von der in Ihren früheren Wirkungsstätten?

Ich war in meinen vorherigen Rollen sehr verwöhnt, was die Unternehmenskultur angeht, und bin froh, dass Nespresso sich da nahtlos einreiht. Die Zusammenarbeit ist – egal ob hier vor Ort in Düsseldorf, mit den Kolleg*innen deutschlandweit in den Boutiquen oder gemeinsam mit dem globalen Headquarter in der Schweiz – von einer großen Offenheit und Neugier geprägt. Das passt gut zu mir, denn ich lerne gerne immer wieder etwas Neues.

Was waren Ihre ersten Veränderungsmaßnahmen?

Ich persönlich fände es vermessen, jetzt schon von Veränderungsmaßnahmen zu sprechen. Für mich geht es vor allem darum, zuzuhören und zu lernen. Dabei gibt es einige Fragen, die ich oft stelle: Was soll unbedingt bleiben? Was wollen wir verändern, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein? Und nicht zuletzt: Was braucht das Team dafür von mir?

Welche weiteren Pläne haben Sie für das Unternehmen Nespresso?

Nespresso ist eine Love Brand, die unzählige Möglichkeiten bietet. Niemand versteht es besser als wir, so eine breite Kaffeevielfalt mit so einem hohen, nachhaltigen Qualitätsanspruch zu verbinden. Gleichzeitig ist das deutsche Marktumfeld für uns nicht das einfachste. Wir wollen weiterwachsen und Nespresso als Kaffeemarke noch stärker in den Köpfen verankern – hierzu gilt es, die Marke kontinuierlich weiterzuentwickeln, die richtigen Innovationsschwerpunkte zu setzen und uns neuen Zielgruppen zu öffnen.

Was waren auf diesem Weg die ersten konkreten Schritte?

Nespresso soll noch nahbarer, noch erlebbarer werden – hierzu ist es für mich essenziell, dass wir Markenerlebnisse konsistent und kanalübergreifend denken. Dazu gehört es, den relevanten Fokus bei unseren Produktinnovationen zu setzen, aber auch weiterzuentwickeln, wo und wie wir als Marke stattfinden wollen und welche Partner dafür die richtigen sind. Das alles muss passieren, ohne dass wir Kompromisse in Bezug auf Qualität und regenerativen Anbau machen. Beides bildet das Fundament unserer Markenidentität. Es ist mir wichtig, dass wir diese Themen weiter kontinuierlich vorantreiben und das Bewusstsein dafür auch bei den Konsument*innen weiter schärfen.

Wenn Sie sich etwas wünschen könnten: Was soll man einmal über die Kombination Lea Drusio und Nespresso sagen?

In erster Linie wünsche ich mir, dass die Menschen, die mit mir arbeiten, eine positive Veränderung wahrnehmen, dass sie die Begeisterung für Nespresso spüren und ab und zu überrascht werden. Und ich möchte gemeinsam mit Nespresso konstant wachsen und die Marke weiterentwickeln – Stillstand soll und wird es sicher nicht geben.

